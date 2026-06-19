Стали известны дополнительные условия выдачи семейной ипотеки

1 июля 2026 года в России вступят в силу новые условия выдачи семейной ипотеки. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге хотят сохранить лимит в 12 млн руб., но увеличить ставку до 12% годовых. В других регионах — сохранить лимит в размере 6 млн руб., но повысить ставку до 10% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

Для семей с двумя и более детьми в Москве и Санкт-Петербурге лимит по семейной ипотеке хотят повысить до 15 млн руб. при ставке 10% годовых, в других регионах — до 8 млн руб. при ставке 8% годовых.

Ставку 6% годовых хотят сделать доступной при первоначальном взносе больше 50%. Также ипотеку под такую ставку смогут взять семьи с тремя детьми в регионах или четырьмя в Москве и Санкт-Петербурге.