Среднюю стоимость рекламного поста у топовых блогеров оценили в 200 тысяч рублей

Наиболее высокооплачиваемыми Instagram-блогерами являются актеры, продюсеры и шоумены, которые имеют более двух миллионов подписчиков. За каждый рекламный пост они получают приблизительно 200 тыс. руб., пишет РБК со ссылкой на исследование Yoloco.

В зависимости от размера аудитории аналитики поделили всех блогеров на группы и указали медианные цены за сторис:

топ-блогеры (от 2 млн) — 120 тыс. руб.;

крупные (1−2 млн) — 42,5 тыс. руб.;

средние (500 00−1 млн) — 23 тыс. руб.;

мини (100 тыс.-500 тыс.) — 7,5 тыс. руб.;

микро (50 тыс.-100 тыс.) — 3 тыс. руб.;

нано (10 тыс.-50 тыс.) — 2 тыс. руб.

Самая дорогая реклама в Instagram у Моргенштерна — около 2 млн руб. Александра Митрошина, которая ведет блог о феминизме, спорте и путешествиях, на втором месте — она может получить за рекламную историю до 1 млн рублей. Стоимость рекламы в сториз у Галустяна — 800 тыс. руб., у Сергея Лазарева — 350 тыс. руб., у Леонида Якубовича — 90 тыс. руб.



При аудитории в 1−2 млн блогеры, рассказывающие про свою повседневную жизнь, зарабатывают в среднем по 173 тыс. руб. за рекламу, пишущие на тему семьи и детей — 162 тыс. руб., а на тему стиля, одежды и моды — 87 тыс. руб. Юмористы запрашивают за рекламное сообщение порядка 62 тыс.руб.

Среди наноблогеров меньше всего за рекламу получают авторы в категориях «Диетологи и врачи», «Семья и дети» и «Личный блог про жизнь» — в среднем по 2 тыс. руб.

Аналитики отметили, что на стоимость влияют также пол, синяя галочка рядом с именем, география и наличие менеджера. Так, блогеры-мужчины в среднем могут претендовать на более высокий доход от рекламы. Но если мини-блогеры-мужчины в среднем берут за рекламу 9,5 тыс. руб., то у топовых блогеров это разница составляет уже 173 тыс. против 118 тыс. руб. соответственно. Топовые блогеры из Санкт-Петербурга в среднем на 13% дороже, чем из Москвы. В 10,5 раз больше за рекламу могут запросить инфлюенсеры с верифицированным аккаунтом.



За 2020 год российские Instagram-блогеры заработали на рекламе 5,8 млрд рублей. Большую часть бюджетов получили инфлюенсеры с аудиторией более 500 тыс. подписчиков. С началом первой волны пандемии резко возросла посещаемость аккаунтов врачей — гематологов и неонатологов.