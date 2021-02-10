Российские Instagram-блогеры заработали на рекламе 5,8 млрд рублей

Российские блогеры заработали на рекламе в Instagram 5,8 млрд руб., общее количество спонсорских постов составило более 204 тыс., сообщает издание «Секрет фирмы» со ссылкой на исследование сервиса ADinBlog. В течение 2020 года компания отслеживала 79,4 тыс. страниц — это практически все аккаунты, на которые подписаны более 15 тыс. человек, заверили в ADinBlog.

За это время 40% блогеров разместили хотя бы один рекламный пост. Большую часть всех рекламных бюджетов (79%) заработали владельцы аккаунтов с более чем 500 тыс. подписчиков, при этом они разместили 20% всех рекламных постов. На самую многочисленную группу блогеров с аудиторией от 15 тыс. до 50 тыс. подписчиков пришлось 19% всех постов, за которые они заработали 1,2% от общего бюджета. По оценке ADinBlog, на микро-инфлюенсеров с числом подписчиков меньше 15 тыс. приходится 1% всего объема рекламы.

Женщины в Instagram заработали в пять раз больше мужчин в абсолютных числах, в пересчете на каждый аккаунт — в два раза. Лайки накручивают не менее 29% владельцев аккаунтов. Из всего рекламного бюджета около 800 млн руб. (13,8%) было выплачено блогерам с накрутками, отмечают аналитики.

Для того, чтобы узнать цены размещения рекламы, ADinBlog запросили прайс-листы более чем у 1 тыс. блогеров и на их основе разработали собственный алгоритм определения цены, который учитывает общее число подписчиков, фоловеров из России и процент ботов, а также среднее количество лайков на пост. «Проверки показали, что в 80% случаев реальная цена размещения совпадает с предложенной. Оставшиеся 20% случаев связаны с завышением цены, связанным или со звездным статусом блогера, или с накрутками лайков и подписчиков, которые сервис эффективно отсеивает», — рассказали в ADinBlog.

В 2020 году материнская компания Facebook, которой принадлежит Instagram, заработала на рекламе $84,17 млрд. В четвертом квартале общее количество показов рекламы на сервисах компании выросло на 25%, а средняя цена за рекламу — на 5%. Стоимость размещения выросла благодаря мобильной ленте Facebook и рекламе в сторис Instagram.