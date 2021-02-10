Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.02.2021 в 14:40

Российские Instagram-блогеры заработали на рекламе 5,8 млрд рублей

Большую часть бюджетов заработали инфлюенсеры с аудиторией более 500 тыс. подписчиков

Российские блогеры заработали на рекламе в Instagram 5,8 млрд руб., общее количество спонсорских постов составило более 204 тыс., сообщает издание «Секрет фирмы» со ссылкой на исследование сервиса ADinBlog. В течение 2020 года компания отслеживала 79,4 тыс. страниц — это практически все аккаунты, на которые подписаны более 15 тыс. человек, заверили в ADinBlog.

За это время 40% блогеров разместили хотя бы один рекламный пост. Большую часть всех рекламных бюджетов (79%) заработали владельцы аккаунтов с более чем 500 тыс. подписчиков, при этом они разместили 20% всех рекламных постов. На самую многочисленную группу блогеров с аудиторией от 15 тыс. до 50 тыс. подписчиков пришлось 19% всех постов, за которые они заработали 1,2% от общего бюджета. По оценке ADinBlog, на микро-инфлюенсеров с числом подписчиков меньше 15 тыс. приходится 1% всего объема рекламы.

Женщины в Instagram заработали в пять раз больше мужчин в абсолютных числах, в пересчете на каждый аккаунт — в два раза. Лайки накручивают не менее 29% владельцев аккаунтов. Из всего рекламного бюджета около 800 млн руб. (13,8%) было выплачено блогерам с накрутками, отмечают аналитики.

Для того, чтобы узнать цены размещения рекламы, ADinBlog запросили прайс-листы более чем у 1 тыс. блогеров и на их основе разработали собственный алгоритм определения цены, который учитывает общее число подписчиков, фоловеров из России и процент ботов, а также среднее количество лайков на пост. «Проверки показали, что в 80% случаев реальная цена размещения совпадает с предложенной. Оставшиеся 20% случаев связаны с завышением цены, связанным или со звездным статусом блогера, или с накрутками лайков и подписчиков, которые сервис эффективно отсеивает», — рассказали в ADinBlog.

В 2020 году материнская компания Facebook, которой принадлежит Instagram, заработала на рекламе $84,17 млрд. В четвертом квартале общее количество показов рекламы на сервисах компании выросло на 25%, а средняя цена за рекламу — на 5%. Стоимость размещения выросла благодаря мобильной ленте Facebook и рекламе в сторис Instagram.

Instagram Блогеры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.