Средний размер скидки на новый автомобиль достиг 21%

По итогам первого квартала 2025 года медианный размер скидки, которая включает бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин и которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, составила 21%. В целом предложения, снижающие конечную стоимость машины, доступны в 91% дилерских объявлений. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру», которое есть в распоряжении Sostav.

По некоторым предложениям скидка в первом квартале достигала 50% от полной стоимости авто. Медианный размер скидки за оформление кредита составил 11%, за трейд-ин — 7%, за полис каско — 2%.

Среди топ-10 российских регионов с наибольшими продажами новых автомобилей в отчетном периоде самый высокий медианный размер скидки зафиксирован в Санкт-Петербурге и Москве (24 и 23% соответственно), самый низкий — в Башкортостане (15%), Ростовской области (16%) и Татарстане (19%).

Максимальный размер скидки в большинстве регионов был близок к общероссийскому уровню, но в трех субъектах было заметное отклонение: в Самарской области он составил 39%, в Ростовской — 41%, в Свердловской — 44%.

Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру»: При поиске предложения с максимальной выгодой стоит обратить внимание на автомобили прошлого года. Их еще достаточно много в общем объеме объявлений, поэтому дилеры готовы идти на значительные уступки, помимо скидок, за оформление отдельных финансовых продуктов.

Что касается медианной скидки на самые продаваемые отечественные и иностранные модели новых автомобилей, то для Lada Granta и Niva Travel показатель составил 19%, для Lada Vesta — 20%, для Lada Niva Travel — 34%. Среди иностранных моделей медианная скидка была равна 17% для Haval Jolion, 26% — для Chery Tiggo 4 Pro, 27% — для Chery Tiggo 7 Pro Max.

По итогам этого года продажи автомобилей в России могут упасть на 20%. Причина — высокие ставки по кредитам.