Продажи автомобилей в России могут упасть на 20%

По итогам 2025 года авторынок в России может снизиться на 15% в годовом выражении, до 1,3 млн машин. Не исключен сценарий, что падение составит порядка 20%, до 1,2 млн автомобилей. Об этом ТАСС рассказал коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

В 2024 году в стране было продано 1,5 млн машин. В первом квартале 2025 года произошло замедление рынка. Причинами стали высокая ключевая ставка Центробанка (сейчас составляет 21% годовых) и высокие проценты по кредитам.

Шкурыгин также рассказал, что возвращения иностранных автомобильных брендов вряд ли стоит ждать в течение ближайшего года. Если компании захотят вернуться на российский рынок, им потребуется получить одобрение на автомобили, потому что машины долго не поставлялись и вся документация устарела. Необходимо будет также создать дилерскую сеть, т. к. бывшие шоурумы зарубежных производителей заняты другими брендами.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковушек в России упали на четверть. Произошло это из-за ужесточения требований к заемщикам и правил выдачи кредитов.