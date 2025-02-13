Среднегодовой доход топ-менеджеров компаний в России чаще всего не превышает 20 млн рублей

Размер среднегодового дохода топ-менеджеров российских компаний чаще всего составляет не больше 20 млн руб. Об этом говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, которое есть в распоряжении Sostav.

37% опрошенных топ-менеджеров в среднем за год зарабатывают до 10 млн руб., 22% — от 31 до 45 млн, 19% — от 11 до 20 млн, 18% — до 5 млн, 4% — от 21 до 30 млн.

По словам 37% респондентов, уровень зарплат топ-менеджеров в российских компаниях за 2024 год остался прежним. 25% интервьюируемых сообщили о росте доходов на 10−15%, 23% — об улучшении финансовых условий на 15−25%. Еще 11% респондентов рассказали, что зарплаты выросли на 25−40%, у 3% — более чем на 40%. При этом 1% заявил об уменьшении выплат.

33% опрошенных считают, что зарплаты топ-менеджеров в ближайшие годы останутся на том же уровне. 26% уверены, что в будущем в компаниях появится много долгосрочных стимул-программ, в которых топ-менеджер сможет стать управляющим партнером и получить долю в компании. 22% выразили мнение, что доходы топ-менеджеров в ближайшие годы повысятся.

В числе наиболее востребованных управленческих профессий 56% интервьюируемых назвали директоров по IT, цифровой трансформации и кибербезопасности. 30% отметили директора по корпоративному управлению, 26% — директора по внутрикорпоративным коммуникациям. Также в числе востребованных управленческих профессий — директор по развитию (23%), маркетингу (27%) и продажам (22%). Наименее востребованы, по мнению опрошенных, директора по закупкам (2%) и правовым вопросам (1%).

В исследовании участвовали топ-менеджеры из 130 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет.