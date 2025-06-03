«М.Видео-Эльдорадо» вместе с Poison Drop выпустили лимитированный обвес к смартфону Xiaomi

«М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой («МосБиржа»: MVID), запускает розыгрыш эксклюзивного дизайнерского обвеса на телефон, который произведен совместно с универмагом украшений Poison Drop специально к старту промо. С 3 июня по 2 июля все клиенты сети, совершившие покупку товаров Xiaomi в любом из магазинов «М.Видео» от Калининграда до Камчатки или онлайн-каналах продаж, смогут присоединиться к акции и стать обладателями образцов лимитированной коллекции, заполнив поля о покупке на сайте конкурса.

Денис Шевченко, директор по маркетингу компании «М.Видео-Эльдорадо»: В эпоху, когда технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, важно создавать предметы, гармонично сочетающие в себе функциональность и стиль, к чему и стремится бренд Xiaomi в своих продуктах. При разработке дизайна коллаборации с Poison Drop мы хотели создать не просто декоративные сувениры, а аксессуары, которые действительно удобно носить со смартфоном каждый день без повода — на учебу, работу, прогулку с друзьями. Каждое получившееся изделие — это результат соединения кропотливого ручного труда и современных технологий, что придает проекту уникальность и особую ценность. Эти обвесы за счет своей многофункциональности — не просто брендированный продукт, а манифест стремления к гармонии между инновациями и личным комфортом, который в современном мире невозможен без гаджетов.

Команды двух брендов — эксперта по технике «М.Видео» и универмага украшений Poison Drop — разработали дизайн аксессуара для Xiaomi. Родившаяся по итогу коллаборация вдохновлена дизайном недавней новинки — смартфона Xiaomi 15 Ultra в цвете «Серебряный хром», напоминающего пользователям классическую фотокамеру — технологическую легенду своего времени, которая, как и обвесы, недавно вернула былую популярность среди тинейджеров.

Алиса Яркина, менеджер по продукту Poison Drop: Сейчас мы видим большое увлечение ностальгией и ретро-эстетикой в моде, коллекциях брендов со всего мира и образах инфлюенсеров. Особенно интересно, когда эти темы переосмысляются технологичными брендами. Цифровые камеры, которыми вдохновлен новый Xiaomi, — это очень теплый, знакомый образ из юности, как и всевозможные подвески и брелоки, с которыми мы не расставались. Здесь нашей задачей было объединить ретро-настроение и современное исполнение. В итоге получился цельный и технологичный аксессуар — одновременно актуальный, немного ностальгический и выполненный со вниманием к деталям и ручной работе.

Аксессуар Poison Drop и «М.Видео» — украшение-трансформер, каждый его элемент можно использовать по-своему. Длинный плетеный шнурок-ланьярд из паракорда (технологичный материал, из которого, кроме украшений, делают стропы парашютов) позволяет носить телефон на шее или через плечо. А подвеску из горного хрусталя, жемчуга и говлита можно надеть и как брелок, и как браслет. Комплект дополняется замшевой ключницей и съемным медальоном с местом под фотографию.