Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Rambler&Co
Altcraft Platform
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.08.2023 в 18:20

Списание Wildberries денег с удалённых карт признали незаконным

Компания нарушила закон о защите прав потребителей

Подольский городской суд признал незаконными списание ООО «Вайлдберриз» денег за товары с карт, удалённых из личного кабинета клиента, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Управление отстаивало интересы истца.

В начале этого года в ведомство обратились потребители, у которых компания списывала средства в счёт оплаты товаров с карт, не имеющих учётной записи в интернет-магазине.

В правилах пользования торговой площадки Wildberries прописано, что компания вправе списывание денежные средства по имеющимся платёжным данным. Но согласно закону «О защите прав потребителей» условия, позволяющие владельцу агрегатора менять обязательства в одностороннем порядке, недопустимы по условиями договора и ущемляют права потребителя.

«ООО "Вайлдберриз" не является кредитной организацией и, следовательно, не имеет право списывать денежные средства без согласия потребителей. Включение в договор условия о праве юридического лица составлять и давать от имени потребителя распоряжения на перечисление денежных средств ущемляет права потребителя», — отметили в Роспотребнадзоре.

Суд удовлетворил исковые требования тульского управления Роспотребнадзора.

В мае служба безопасности Wildberries выявила нелегальную схему продвижения некоторых продавцов на маркетплейсе. Всего услугами «серого продвижения» на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов. Злоумышленники предложили им свои услуги через Telegram-бот.

В тот же день на протесты вышли продавцы маркетплейса, сообщал Telegram-канал Mash. Предприниматели заявляли, что ночью, без предупреждений компания списала с их счетов сотни миллионов рублей из-за покупки рекламы. В Wildberries сначала ответили, что не знают о забастовках, поскольку сотрудники компании на совещании. Позже представители маркетплейса заявили, что средства не списывали, а выставили счета тем, кто пользовался мошенническими схемами.

Суд Wildberries
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.