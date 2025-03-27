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18+
27.03.2025 в 18:30

Создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей Китая

Успех приложения принес Чжан Имину миллиарды

Сооснователь ByteDance Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая благодаря росту состояния на $13,6 млрд до $57,5 млрд. Успех TikTok и Douyin обеспечил компании более миллиарда пользователей и выручку свыше $110 млрд в 2023 году.

По данным Bloomberg, Чжан Имин, основатель компании ByteDance, владеющей популярным приложением TikTok, впервые занял первое место в рейтинге самых богатых бизнесменов Китая. Его состояние увеличилось на $13,6 млрд с начала года и достигло $57,5 млрд, что позволило ему обойти таких гигантов, как Пони Ма из Tencent Holdings и Чжун Шаньшаня из Nongfu Spring.

ByteDance, которая была основана в 2012 году Чжан Имином и Лян Рубо, с ее портфелем популярных сервисов, включая TikTok и Douyin, может похвастаться более чем миллиардом пользователей и выручкой свыше $110 млрд в прошлом году. Чжан Имин владеет 21% акций компании и занимает третье место среди самых богатых людей Азии. Кроме того, ByteDance активно развивает технологии искусственного интеллекта в Китае, имея в своем активе чат-бот Doubao и экономически эффективную модель распознавания изображений.

Ранее стало известно, что компания «ТикТок Лтд.» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака и логотипа для новой соцсети TikTok Notes.

TikTok
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