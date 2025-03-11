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11.03.2025 в 06:10

TikTok регистрирует товарный знак Notes в России

Под брендом будет работать новая соцсеть

Компания «ТикТок Лтд.» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака и логотипа для новой соцсети TikTok Notes, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Товарный знак регистрируется в соответствии с классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающими загружаемые компьютерные программные приложения для мобильных устройств для обмена и передачи сообщений, фотографий и текста, а также для социальных сетей, рекламу в интернете, предоставление доступа к онлайновым доскам сообщений и другое.

Помимо буквенного обозначения, заявка подана и на товарный знак с изображением разноцветного смайла. В Роспатенте уточнили, что заявку подала компания «ТикТок Лтд.», которая зарегистрирована на Каймановых островах.

Ранее стало известно, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok разрабатывает приложение для обмена фотографиями, которое может получить название TikTok Notes. В новой соцсети пользователи могут выкладывать фотографии и писать тексты к постам. Позднее это приложение появилось в App Store и Google Play.

TikTok
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