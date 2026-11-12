Совет директоров «Шереметьево» одобрил продажу «Библио-Глобуса» структурам RWB

Совет директоров московского аэропорта «Шереметьево» одобрил продажу своей доли в размере 75% в туроператоре «Библио-Глобус». Покупателем выступят структуры RWB. Об этом пишет РБК.

Сделку хотят закрыть до конца года. Некоторые параметры находятся на стадии обсуждения. По словам одного собеседника издания, финальные условия еще не согласованы. Другой говорит, что доля будет продана за сумму порядка 40 млрд руб. с условием отлагательного платежа. Доля будет оплачена за счет будущей прибыли «Библио-Глобуса». Еще один собеседник РБК рассказал, что для расчета цены актива использовалась прибыль «Библио-Глобуса».

Сделка со структурой, близкой к RWB, обсуждалась еще летом. Покупатели предлагали передать им актив в управление на несколько месяцев в качестве тестового периода. В октябре сообщалось, что «Шереметьево» начало переговоры о продаже 75% «Библио-Глобуса». Аэропорт может направить деньги, которые получит в рамках сделки, на выкуп блокирующего пакета своих акций в рамках приватизации.