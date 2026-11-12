Структуры Александра Чачавы утратили контроль над 34,95% акций Ozon

Структуры бизнесмена Александра Чачавы больше не контролируют АО «О23», которому принадлежит 34,95% акций маркетплейса Ozon. Об этом говорится в сообщении компании.

В результате изменений Чачава и связанные с ним структуры утратили возможность распоряжаться 75,6 млн акций Ozon. При этом у АО «О23» пока нет нового контролирующего акционера. В маркетплейсе заявили, что изменения в структуре владения не повлияют на операционную деятельность группы.

Александр Чачава приобрел 100% АО «О23» летом 2025 года. На тот момент компания владела 59,8 млн обыкновенных акций и одной акцией класса А Ozon. Благодаря сделке структуры бизнесмена получили контроль над 27,71% уставного капитала маркетплейса. Сумма сделки не раскрывалась.

Ранее сообщалось, что Александр Чачава продаст My.Games менеджменту компании.