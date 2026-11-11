Выручка OpenAI в третьем квартале составила $10 млрд

В третьем квартале 2026 года выручка американской OpenAI, разработавшей ChatGPT, выросла примерно на 50%, до $10 млрд. Однако компания по-прежнему несет значительные операционные убытки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Скорректированная операционная маржа OpenAI в третьем квартале выросла до -109% с -150% в предыдущем квартале. Операционные убытки компании увеличились с $10,1 млрд до $10,9 млрд.

Эта информация появилась в период, когда инвесторы пристально изучают финансовые показатели компаний в сфере искусственного интеллекта — в том числе конкурента OpenAI, компании Anthropic, которая готовится к выходу на IPO.

В начале недели сообщалось, что OpenAI привлекла $11 млрд инвестиций при оценке в размере $1,25 трлн. Это первый транш более крупного раунда финансирования, общий объем которого может составить $20 млрд.