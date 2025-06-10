Котенок Гав и медвежонок Умка встретятся с детьми на новых площадках

К своему 90-летнему юбилею в 2026 году киностудия «Союзмультфильм» в партнерстве с технопарком «Айра» запустила масштабный проект по созданию серии детских игровых площадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии. Там отметили, что в центре новых объектов будут персонажи как классических, так и современных отечественных анимационных фильмов.

Детские площадки, представляющие собой арт-объекты, будут выполнены по мотивам таких мультфильмов, как «Каникулы Льва Бонифация», «Винни Пух», «Тайна третьей планеты», «Умка», «Котенок Гав», «Простоквашино» и «Приключения Пети и Волка». Производство конструкций локализовано в Санкт-Петербурге.

Коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов подчеркнул, что инициатива направлена на расширение присутствия мультгероев в повседневной жизни.

«"Союзмультфильм" сегодня выстраивает собственную мультвселенную, объемный мир, где встретиться с нашими героями можно не только с помощью экрана, но и в обычной жизни. При этом мы, как и большинство родителей в нашей стране, хотим, чтобы наши дети росли, учились и развивались вместе с отечественными героями», — отметил он.

Ранее сообщалось, что объем производства анимационных фильмов в России за последние семь лет вырос втрое.