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18+
10.06.2025 в 09:25

Котенок Гав и медвежонок Умка встретятся с детьми на новых площадках

К своему 90-летию «Союзмультфильм» построит сеть игровых арт-объектов с героями отечественных мультфильмов

К своему 90-летнему юбилею в 2026 году киностудия «Союзмультфильм» в партнерстве с технопарком «Айра» запустила масштабный проект по созданию серии детских игровых площадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии. Там отметили, что в центре новых объектов будут персонажи как классических, так и современных отечественных анимационных фильмов.

Детские площадки, представляющие собой арт-объекты, будут выполнены по мотивам таких мультфильмов, как «Каникулы Льва Бонифация», «Винни Пух», «Тайна третьей планеты», «Умка», «Котенок Гав», «Простоквашино» и «Приключения Пети и Волка». Производство конструкций локализовано в Санкт-Петербурге.

Коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов подчеркнул, что инициатива направлена на расширение присутствия мультгероев в повседневной жизни.

«"Союзмультфильм" сегодня выстраивает собственную мультвселенную, объемный мир, где встретиться с нашими героями можно не только с помощью экрана, но и в обычной жизни. При этом мы, как и большинство родителей в нашей стране, хотим, чтобы наши дети росли, учились и развивались вместе с отечественными героями», — отметил он.

Ранее сообщалось, что объем производства анимационных фильмов в России за последние семь лет вырос втрое.

мультфильмы Союзмультфильм
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