Совладелец «ВкусВилла» инвестирует в сеть ювелирных

«Тилтех капитал», совладельцем которого выступает основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко, купил 25% сети магазинов ювелирных украшений Poison Drop. Сеть планирует зарубежную экспансию, а также запуск новых магазинов в России, пишет Forbes со ссылкой на гендиректора Poison Drop Андрея Мигунова.

Продавцом доли выступила соосновательница Poison Drop Ирина Кузнецова. Сумма сделки не раскрывается. Но, по словам нескольких источников, знакомых с условиями сделки, «Тилтех Капитал» заплатил за 25% Poison Drop порядка 300 млн руб.

На горизонте пяти лет «Тилтех Капитал» планирует десятикратно увеличить стоимость Poison Drop. По итогам 2023 года фонд примет решение об инвестициях в компанию: либо за счёт собственных средств, либо через привлечение новых инвесторов.

Poison Drop основан в 2013 году как интернет-магазин, но с 2018 года открывает офлайновые точки. У компании 10 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Poison Drop уже начала продавать бижутерию в Дубае, до конца года планирует открыть там офлайн-магазин.

«Тилтех Капитал» уже инвестировал в такие проекты как бренд одежды Noun, сети клиник доктора Фомина, бренд товаров для сна Blue Sleep, сеть премиальных гастрономических лавок «Редиска», сервис доставки «Чекбокс», оператора вторичного сырья «Убиратор», сеть садовых магазинов «Семь семян».