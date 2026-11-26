Французский суд наложил обеспечительный арест на €1,9 млрд средств Google France по иску российского ООО «Гугл». Компания добивается возврата выручки, ранее перечисленной ирландской структуре Google. Об этом сообщает «РИА Новости».

Основанием стало решение российского суда, обязавшего Google Ireland вернуть €1,12 млрд. С учетом процентов сумма требований достигла €1,9 млрд. Российское подразделение инициировало процедуру признания этого решения во Франции.

Спор связан с распределением рекламной выручки между российским и ирландским подразделениями. По данным истца, с 2009 года в Ирландию перечислялось 80% доходов российского бизнеса, а с 2018 года доля выросла до 97−98,5%.

В июне Московский арбитражный суд взыскал с Google Ireland около 101,7 млрд руб. основного долга и 58,6 млрд руб. процентов. В августе окружной суд оставил решение в силе. Вопрос о признании российского судебного акта во Франции пока рассматривается.