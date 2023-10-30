Совладелец «ВкусВилла» инвестирует в сеть «Семь семян»

Компания «Семь семян», развивающая онлайн-супермаркет товаров для сада, запустила сеть офлайновых магазинов в Москве. Средства для этого привлечены от «Тилтех капитала», совладельцем которого выступает основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко. Об этом сообщают «Ведомости».

«Семь семян» продаёт товары для огорода и дачи, семена, удобрения, а также имеет собственное производство садового инвентаря и аккумуляторной техники под марками Zema и «Солнце Сад». Эти товары выпускаются в России, Белоруссии, Китае и на Шри-Ланке.

До сих пор продукция компании продавалась либо в онлайне, либо в сторонних сетевых магазинах. Инвестиций первого раунда хватило на запуск четырех магазинов новой сети. Всего на деньги «Тилтех капитала» планируется открыть 30 офлайновых магазинов в Москве, Подмосковье и соседних областях.

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, затраты на открытие четырёх магазинов, с учётом формирования товарного запаса, ремонта, обучения персонала, могли составить около 60−70 млн руб. По его словам, успех магазинов будет зависеть от расположения точек и ассортимента. Компании придётся конкурировать в офлайне с Leroy Merlin, соревноваться с которой, по мнению экспертов, будет непросто.

Ранее сообщалось, что в приложении «Магнит доставка» также появились товары для дачи. Компания запустила новый проект под брендом «Магнит маркет».