Владельцы «Хоум банка» могут получить более 5% в капитале «Совкомбанка»

Для покупки «ХКФ банка» (бренд «Хоум банк») «Совкомбанк» увеличит уставный капитал на 5,7%, до 2,19 млрд руб. «Совкомбанк» может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время уставный капитал «Совкомбанка» составляет 2,07 млрд руб. Он состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб.

Как пишет агентство, акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО «УК Смарт капитал». Общество действует как доверительный управляющий комбинированного ЗПИФ «Финансовая независимость». Единственным владельцем УК выступает Ибрагим Загидулин. Ранее ему принадлежали 9,9% «Хоум банк».

Так, владельцы «Хоум банка» могут получить 5,36% в увеличенном капитале «Совкомбанка».

Стоимость размещения акций допэмиссии определят позднее.

Основным собственником «ХКФ банка» с долей 99,98% числится компания «Хоум капитал» (учредители организации не раскрываются). Она получила 49,5% «ХКФ банка» в январе 2023-го. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко — по 9,9% каждый.

Доля «Хоум капитала» в «ХКФ банке» увеличилась почти в два раза после погашения казначейских акций.

Вопрос об увеличении уставного капитала акционеры «Совкомбанка» рассмотрят на внеочередном собрании 2 мая.

Также в «Совкомбанке» сообщили, что офисы «Хоум банка» по всей стране «постепенно обновляются» и начинают работать под его брендом. Клиенты «Хоум банка» могут совершать операции не только в переведённых отделениях, но и в любом из отделений «Совкомбанка». Отмечается, что условия по действующим продуктам не меняются.

«Совкомбанк» объявил о намерении купить «Хоум банк» в феврале 2024 года. Тогда отмечалось, что сделка завершится в течение года. Её первым этапом станет покупка 51% акций «Хоум банка» за счёт эмиссии новых акций «Совкомбанка» в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — «Совкомбанка» выкупит оставшиеся 49% акций с оплатой денежными средствами в течение 2024−2025 годов.

1 апреля «Совкомбанк» получил разрешение ЦБ и ФАС на покупку «Хоум Банка».