25.03.2026 в 07:20

Совфед готовит ограничения ИИ в образовании

Речь идет не о запрете технологий, а о введении так называемых «санитарных правил»

В Совете Федерации РФ готовят законопроект, который установит правила использования искусственного интеллекта в образовании. С инициативой выступила глава InfoWatch Наталья Касперская на общественном совете при Минцифры, подчеркнув необходимость регулирования стремительно растущего применения ИИ студентами, сообщают «Ведомости».

По оценкам системы «Антиплагиат», около 25% учащихся уже используют нейросети при написании работ, однако опросы показывают, что фактически этот показатель может достигать 80−87%. По словам Касперской, такая ситуация ставит под вопрос качество подготовки выпускников и понимание работодателями уровня их компетенций.

При этом речь не идет о запрете технологий. Законопроект, как ожидается, будет направлен на ограничение «бездумного» использования ИИ — прежде всего в образовании, социальной сфере и госуправлении. Предлагается ввести «санитарные правила», которые зададут рамки допустимого применения.

Параллельно власти обсуждают более широкий подход к регулированию ИИ: от определения статуса «российских» нейросетей до вопросов авторского права и ответственности. В Минцифры России отмечают, что будущий закон должен быть рамочным, а конкретные нормы — закрепляться на уровне отдельных отраслей.

Эксперты подчеркивают, что полностью запретить использование ИИ в обучении невозможно: такие ограничения уже пробовали вводить зарубежные вузы, но быстро отказались от них. Вместо этого на первый план выходит формирование цифровой грамотности и понимания того, как корректно использовать нейросети, поскольку именно неправильное применение, а не сама технология, создает основные риски.

Ранее сообщалось, что треть родителей опасаются, что ИИ снижает критическое мышление у детей. Почти 21% россиян переживают за возможное развитие зависимости от технологий.

