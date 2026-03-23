32% родителей опасаются, что ИИ снижает критическое мышление у детей

Искусственный интеллект (ИИ) используется в обучении и быту, но вызывает у родителей ряд опасений. Так, 32% респондентов боятся снижения критического мышления у детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Альянса по защите детей в цифровой среде, который охватил 1074 человек. Его данные приводят «Известия».

Согласно результатам, 20,9% опрошенных россиян опасаются развития зависимости от технологий, 20,2% — утечки конфиденциальных данных, а 20% — получения недостоверной информации.

В повседневной практике 28,8% участников используют ИИ очень редко, 25,6% — несколько раз в неделю, 23,1% — ежедневно, и 10,9% — несколько раз в месяц. Большинство рассматривают нейросети как инструмент для учебы, работы и развлечений, а не для обсуждения личных тем. 66,4% респондентов отметили, что никогда не задают ИИ вопросы, связанные с отношениями или бытовыми ситуациями, 13,8% россиян спрашивают лишь иногда.

При этом около половины пользователей доверяют информации, получаемой от ИИ. Полностью проверяют ответы только 29,9% респондентов, иногда — 34,2%, а 17% никогда не сверяют информацию.

Ранее специалисты аналитического центра ВЦИОМ выяснили, что большинство россиян ожидают, что в будущем ИИ сделает рекламу более персонализированной. При этом респонденты опасаются потери осознанности при покупках.