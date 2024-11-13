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13.11.2024 в 12:05

Президентский совет по кодификации не поддержал законопроект о сервисах рассрочки

В консультативном органе назвали неудачной идею разработать отдельный закон

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства представил экспертное заключение на законопроект, регулирующий работу сервисов рассрочки. В консультационном органе заявили, что идея разработки отдельного федерального закона является неудачной, а предложенные меры проработаны недостаточно. Об этом пишут «Ведомости».

В совете считают, что принятие специального закона может привести к дублированию правового регулирования. Кроме того, одни и те же отношения будут урегулированы по-разному. При этом правоотношения, рассматриваемые в проекте, уже регулируются законами «О защите прав потребителей», «О потребительском кредите (займе)», Гражданским кодексом.

Эксперты также посчитали, что терминология, которую вводят авторы инициативы, противоречит устоявшимся терминам.

В Wildberries и «Яндекс сплите» сообщили изданию, что проект закона нуждается в доработке. Сейчас предложенные меры кажутся излишними.

Законопроект внесли в Госдуму в августе. Документ обяжет сервисы рассрочки передавать данные клиента в бюро кредитных историй, если сумма неисполненных обязательств пользователя перед сервисом превысит 15 тыс. руб.

Ранее законопроект раскритиковали банки, а маркетплейсы попросили повысить лимиты для сервисов рассрочки.

законопроект Рассрочка
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