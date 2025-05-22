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22.05.2025 в 06:50

Совет блогеров предложил до суда блокировать деструктивный контент

С жалобами на него будет работать специальная комиссия

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Совет блогеров предложил Госдуме разрешить до суда блокировать в сети деструктивный контент. Соответствующие поправки следует внести в закон «Об информации», сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова и основателя Совета блогеров Валерию Рытвину.

По словам Свинцова, вопрос «деструктивного контента» на сегодняшний день не решен. «Нужно его изучить, прописать как можно подробнее это понятие, чтобы у Роскомнадзора были возможности на досудебную блокировку такого контента», — сказал он.

В связи с этим планируется создать при Роскомнадзоре специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы от физических и юридических лиц на такой контент. Эта комиссия и должна принимать решения о блокировке того или иного ресурса,

При этом задачи определения и описания, что такое деструктивный контент, подготовки и внесения поправок в закон об информации на рассмотрение парламента, надо решить в 2025 году.

Письма с просьбой поддержать инициативу были также направлены в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор.

Ранее в России предложили упростить удаление контрафакта с онлайн-площадок. Правообладатели просят разрешить блокировать продажу таких товаров в досудебном порядке.

Совет блогеров
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