Удаление контрафакта с маркетплейсов предложили упростить

В России предложили упростить удаление контрафакта с онлайн-площадок. Обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы. С соответствующей просьбой отраслевые организации обратились в кабмин, сообщают «Известия».

Доля подделок во многих сегментах онлайн-торговли уже достигает 30%. Они удаляются с маркетплейсов в ручном режиме, но потом приходится судиться с продавцами. Для подачи жалобы маркетплейсу необходимо каждый раз прилагать большой перечень документов.

Авторы инициативы предлагают создать в информационных системах маркетплейсов личные кабинеты правообладателей, через которые они могли бы подавать жалобы операторам торговых площадок. На основании этого страницы с поддельными изделиями можно будет блокировать без решения суда.

В ассоциациях также хотят ввести обязательную маркировку продавцов, подтвердивших права на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, предложили помечать зарубежных и ненадежных продавцов (например, банкротящиеся юрлица).

Эксперты отмечают, что количество продаваемых через маркетплейсы товаров растет, площадки не всегда могут реагировать на увеличение роста продажи контрафакта. А более внимательное отношение площадок к документам о подтверждении соответствия положительно отразится на рынке электронной коммерции.

Ранее ассоциации уже просили расширить ответственность маркетплейсов за реализацию контрафакта. В частности, необходимо интегрировать базы маркетплейсов с реестрами Роспатента, а также установить «единую процедуру реагирования» маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав.