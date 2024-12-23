Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

FarFor Studio
E-Promo Group
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.12.2024 в 06:50

Удаление контрафакта с маркетплейсов предложили упростить

Правообладатели разрешат блокировать продажу таких товаров в досудебном порядке

В России предложили упростить удаление контрафакта с онлайн-площадок. Обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы. С соответствующей просьбой отраслевые организации обратились в кабмин, сообщают «Известия».

Доля подделок во многих сегментах онлайн-торговли уже достигает 30%. Они удаляются с маркетплейсов в ручном режиме, но потом приходится судиться с продавцами. Для подачи жалобы маркетплейсу необходимо каждый раз прилагать большой перечень документов.

Авторы инициативы предлагают создать в информационных системах маркетплейсов личные кабинеты правообладателей, через которые они могли бы подавать жалобы операторам торговых площадок. На основании этого страницы с поддельными изделиями можно будет блокировать без решения суда.

В ассоциациях также хотят ввести обязательную маркировку продавцов, подтвердивших права на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, предложили помечать зарубежных и ненадежных продавцов (например, банкротящиеся юрлица).

Эксперты отмечают, что количество продаваемых через маркетплейсы товаров растет, площадки не всегда могут реагировать на увеличение роста продажи контрафакта. А более внимательное отношение площадок к документам о подтверждении соответствия положительно отразится на рынке электронной коммерции.

Ранее ассоциации уже просили расширить ответственность маркетплейсов за реализацию контрафакта. В частности, необходимо интегрировать базы маркетплейсов с реестрами Роспатента, а также установить «единую процедуру реагирования» маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав.

контрафакт
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.