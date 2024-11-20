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20.11.2024 в 09:10

44% российских компаний предоставляют сотрудникам соцпакет

16% организаций выделяют такую опцию для отдельных работников

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44% российских компаний предоставляет социальный пакет всем своим сотрудникам. 16% организаций выделяют такую опцию для некоторых сотрудников, а 14% — планируют ее введение в ближайшее время. Таковы данные исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», их публикует «Прайм».

Согласно результатам опроса, 26% опрошенных работодателей не планируют вводить соцпакет для сотрудников.

Большинство опрошенных (64% при множественном выборе) назвали целью соцпакетов «обеспечение социальной поддержки и защиты сотрудников». Еще 60% участников опроса указали на повышение лояльности и вовлеченности сотрудников в деятельность компании.

Как выяснили аналитики сервисов, 15% работодателей готовы расширить социальный пакет, тогда как 47% опрошенных компаний еще не определились с этим вопросом.

В исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» поучаствовали более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Опрос проводился с 8 по 15 ноября.

Rabota.ru исследование Сберподбор соцпакет
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