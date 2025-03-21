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21.03.2025 в 12:00

Сооснователь производителя соков «Нидан» стал владельцем бренда постельного белья

Рентабельность бизнеса производителей домашнего текстиля составляет в России 2–6%

Сооснователь производителя соков «Нидан» Игорь Шилов купил ООО «Феврония», которое выпускает премиальное постельное белье и текстиль для дома под брендом Fevronia. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ООО «Феврония» было зарегистрировано в августе 2020 года. Ранее владельцем компании была Мария Акулич. Представительства организации находятся в Великобритании, Франции и на Кипре.

Эксперты говорят, что речь вряд ли шла именно о покупке бизнеса, т. к. «Феврония» — убыточная компания и ее стоимость, скорее всего, минимальна (цена чистых активов может составлять 5,5 млн руб.).

Шилов — сооснователь производителя соков «Нидан». Он вместе с партнерами продал бизнес в 2007 году компании Lion Capital, сумма сделки составила $530 млн. В 2010 году бизнес выкупили структуры Coca-Cola. Также Шилов был совладельцем сети «Европейский медицинский центр», которая прошлой зимой была продана менеджменту.

Аналитики оценивают среднюю рентабельность бизнеса производителей домашнего текстиля в России в 2−6% и говорят о высокой конкуренции на рынке. Доля локальных марок растет, но помимо них в стране развиваются компании из Турции и Беларуси.

Нидан Сделка текстильная продукция
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