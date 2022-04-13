В какие соцсети переезжают игроки рекламного рынка

Компании переезжают с запрещённых сервисов на отечественные площадки или смахивают пыль с действующих аккаунтов в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Яндекс Дзене». Агентства и бренды поделились с Sostav ссылками на аккаунты в российских соцсетях и рассказали, о чём информируют подписчиков.

Штольцман и Кац . Telegram-канал «Офис 501» ведёт директор агентства Василий Рубан. Он в неформальном тоне рассказывает о повседневной жизни компании: бизнес-процессах и работе с клиентами, успехах и факапах. Рубан показывает кухню агентства, информирует о продажах, трендах, делится смешными подборками. У агентства также есть бизнес-аккаунт «ВКонтакте».

Тинькофф . Срочные новости, а также актуальные вопросы, которые больше всего интересуют клиентов, компания публикует в своем Telegram-канале. В нём удобно следить за оперативными новостями, особенно в условиях быстро меняющейся информационной повестки.

Dentsu Russia запустила канал в Telegram, где делится с подписчиками своим видением ситуации, анализирует происходящее в бизнесе, маркетинге, рекламе, продажах и помогает найти точку опоры в нестабильном мире.

Российский видеосервис START пригласил пользователей, которые мечтают попасть на съёмочную площадку и услышать приветствие от Филиппа Янковского, в Telegram-канал видеосервиса. Почитать инсайды об индустрии стримингов можно в Telegram-канале команды Start. Тем, кто выбирает фильм на вечер, поможет гайд «7 захватывающих сериалов про маньяков» на «Яндекс Дзене» или блог на LiveJournal. Если хочется увидеть лучшие моменты из сериала или полюбоваться новыми фотографиями Анны Чиповской, можно зайти в группу сервиса во «ВКонтакте». Фильмы о фильме, которые полны секретов со съёмок, есть на YouTube-канале.

Креативное агентство Fabula продолжило вести аккаунты «Смотри Чё Есть!» в YouTube, где делится новостями индустрии и полезными материалами. Кроме того, агентство освещает кобрендинговые проекты, рассказывает о преимуществах объединения ресурсов в условиях кризиса в Telegram-канале, «ВКонтакте».

MediaSniper планирует активно развивать канал на YouTube. Помимо этого, агентство делится новостями programmatic buying, RTB, Big Data на канале в Telegram и приступило к разработке канала во «ВКонтакте».

No-code платформа Robobill завела аккаунт во «ВКонтакте», где планирует рассказывать о ключевых событиях рынка, публиковать аналитику, анонсы, кейсы, и начала вести канал на «Яндекс Дзене», где делится с аудиторией лайфхаками, рекомендации о маркетинге. В Telegram-канале компания рассказывает о запусках новых промо, публикует продуктовые новости.

EventPlatform ведёт канал во «ВКонтакте», где рассказывает о технологиях для мероприятий, HR и корпоративных коммуникаций.

Коммуникационное агентство MONSTARS продолжают вести канал в Telegram, зарегистрировали аккаунт во «ВКонтакте».

Группа компаний megroup ведёт Telegram-канал, где делится полезной информацией и лайфстайл-контентом, и группу во «ВКонтакте», в которой публикует новости агентства, кейсы и мнения.

Международное employer-брендинговое агентство makelove собирается вести Telegram-канал.

Коммуникационная группа КБ-12 создала группу во «ВКонтакте». У главного исполнительного директора группы Александра Панова есть Telegram-канал «Итак, это Панов & Co» с информацией о построении бирюзовых структур и запуске стартапов.

Коммуникационное агентство Win2Win Communications развивает Telegram-канал с новостями и кейсами мира маркетинга и исследованиями.

Агентство DDC.Group продолжает вести аккаунт во «ВКонтакте», но если раньше он дублировал контент запрещённых сетей, то теперь становится основным каналом. Дополнительно агентство зарегистрировало канал в Telegram на замену аккаунту в заблокированном фотосервисе, где размещает новости, короткие кейсы, развлекательные публикации по теме брендинга, канал на «Яндекс Дзене» для лонгридов: на площадке публикуют объёмные кейсы и аналитические публикации.

OMD OM Group завели Telegram-канал OMD News, где публикуют новости, статьи, аналитику, комментарии, ссылки на вебинары.

Телекомпания « Первый ТВЧ » размещает в группе «ВКонтакте» анонсы, новости, ключевые события, рубрики, промо, инфографику, праздники телеком-рынка, акции с операторами и включение телеканалов, кейсы телекомпании. В Telegram-канале «Первого ТВЧ» изначально хотели дублировать информацию из «ВКонтакте», но позже решили разработать b2b-канал с уникальным наполнением. Пока компания работает над концепцией. Возможные варианты — агрегация профильных новостей, опросы, игры, интервью, голосования, рубрики.

Human Code развивает личные аккаунты в TenСhat, а партнер агентства по стратегическому развитию брендов Human Code Роман Пустовойт ведёт Telegram-канал о маркетинге, брендинге, создании нематериальных ценностей и продаже смыслов.

Ингосстрах представлен на четырёх площадках: в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», TikTok. В группах компания делится советами о страховании, обсуждает современные решения для безопасной жизни и разбирается в азах финансовой грамотности.

«Ингосстрах для бизнеса» ведёт группу во «ВКонтакте», где делится информацией, которая может быть полезна малому и среднему бизнесу, помогает строить бизнес в России уверенно.

Поставщик промопродукции, мерча и бизнес-подарков Проект 111 переместился с запрещённых площадок в Telegram и «ВКонтакте», где публикует новости, обновляет ассортимент, продолжает вести YouTube-канал.

Рекламное агентство Ambitica ведёт Telegram-канал об Indoor, BTL и нестандартных маркетинговых коммуникациях.

Студия брендинга Golovach помимо основной площадки продвижения ведёт канал на «Яндекс Дзене» и «ВКонтакте».

Дата-компания Weborama завела Telegram-канал, где планирует делиться с подписчиками экспертными материалами, исследованиями и новостями о работе технологий компании.

​​​Стратегическая группа «Гиперион» представлена «ВКонтакте» и «Яндекс Дзене», где размещает актуальную информацию о деятельности компании, мероприятиях, и развитии сферы государственно-частного партнёрства в России. Стратегическая группа «Гиперион» создала аккаунт Саммита лидеров рынка инфраструктурных проектов InfraSummit — ключевого события рынка инфраструктурных проектов и государственно-частного партнёрства, организуемого для анализа проблем и определения тенденций развития инфраструктуры в России на будущий период. Управляющий партнер «Гиперион» Артур Щеглов ведёт деловой аккаунт в TenChat, где размещает событийный контент о деятельности по всем курируемым направлениям.

InfraDesk завела первый в России Telegram-канал, посвящённый рынку инфраструктуры, инвестиций и государственно-частного партнёрства с аудиторией более 1 800 подписчиков, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти, крупнейших банков, строительных компаний и консалтинговых организаций. На нём размещены актуальные новости, интересные кейсы и факты, результаты исследований и другие материалы, посвящённые российскому и зарубежному опыту в сфере инфраструктуры, инвестиций и государственно-частного партнёрства.

Агентство Qevent осваивает «ВКонтакте», считая площадку недооценённым ресурсом, поскольку она предлагает много возможностей для бизнеса. Перенесли с заблокированных площадок старый контент — фотографии, кейсы, экспертные и тематические рубрики и планируют экспериментировать с остальными форматами, которые даёт платформа: «VK-клипы», статьи. Помимо этого сделали Telegram-канал, который используют для кросс-постинга с «ВКонтакте», хотя задумываются о более живых рубриках.

Агентство MOTIVE agency & production в своём Telegram-канале делится новостями маркетинга, рекламы, диджитала, даёт полезные советы по видеопродакшену.

RedDigital публикует новости и полезную информацию во «ВКонтакте». Компания решила сосредоточиться на двух платформах — «ВКонтакте» и собственном сайте. Здесь будут продолжать публикацию новостей рынка с комментариями экспертов, делиться аналитикой и кейсами, проводить вебинары.

Demis Group развивает Telegram-канал: делится комментариями экспертов по вопросам развития digital-рынка, перезапуска маркетинга и лидогенерации в новой реальности через инструменты SMM, SERM, SEO. Публикует специальные предложения и кейсы, презентации и видео с прошедших вебинаров. Продолжит вести страницу в «ВКонтакте» и канал на «Яндекс Дзен».

Компания Flocktory ведёт Telegram-канал, где пишет о привлечении покупателей и персонализации, решениях performance и CRM-задачах для ритейла, брендов, финансовых организаций и других игроков.

Агентство performance-маркетинга Digital Geeks запустило Telegram-канал для тех, кто жаждет свежих идей в сфере диджитал-маркетинга, фанатеет от автоматизации, грезит об увеличении трафика и росте интернет-продаж.

Компания EKF развивает аккаунты во «ВКонтакте» и Telegram, где размещает полезную и актуальную информацию от производителя.

Группа компаний Digital Lab создала сообщество во «ВКонтакте», где планирует дублировать контент с запрещённых сетей. Публикует в Behance графические работы, веб- и мобайл проекты.

Онлайн-платформа английского языка для детей Novakid развивает Telegram-канал, где публикует интересные факты о национальных традициях, конкурсы и розыгрыши призов, весёлые советы, промокоды и скидки на онлайн-уроки с носителями языка и полезный контент для изучения английского с детьми в возрасте от 4 до 12 лет. У обучающего центра есть официальная группа во «ВКонтакте», где дополнительно размещают полезный контент, который поможет осваивать английский язык наравне с англоговорящими сверстниками.

Admon .ai планирует активно развивать Telegram-канал. Основа — просветительский контент: информация о видах фрода, мини-рейтинги компаний, которые страдают от фрода больше, чем другие, ситуация на рынке верификации и прочее.

Brandson Branding Agency Branding Agency (Total Skills Network) делится новостями, кейсами агентства, мнениями в Telegram-канале.