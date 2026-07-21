Anthropic выплатит $1,5 млрд за нарушение авторских прав

Федеральный суд в Сан-Франциско утвердил мировое соглашение между разработчиком искусственного интеллекта Anthropic и группой авторов, которые обвинили компанию в незаконном использовании их книг для обучения Claude. Сумма выплаты составит $1,5 млрд.

Иск к Anthropic был подан в 2024 году. Издатели утверждали, что компания использовала пиратские копии книг без разрешения правообладателей, чтобы обучать свои языковые модели. Суд ранее признал, что само обучение ИИ на книгах может подпадать под принцип добросовестного использования, однако установил, что Anthropic нарушила авторские права, сохранив миллионы нелегальных копий произведений в собственной библиотеке.

Первоначально потенциальные выплаты по делу могли достигать сотен миллиардов долларов, однако стороны договорились о внесудебном урегулировании. Судья отклонила возражения части авторов, которые считали сумму компенсации недостаточной или выступали против условий соглашения. Из общей суммы гонораров для представителей истцов суд утвердил выплату адвокатам более $101 млн.

В Anthropic заявили, что соглашение позволит завершить спор, отметив, что более 91% авторов и издателей, участвующих в коллективном иске, согласились на получение выплат. Представители истцов назвали решение историческим, подчеркнув, что это крупнейшая компенсация в сфере авторского права.

При этом часть правообладателей отказалась присоединяться к мировому соглашению и продолжает отдельные судебные разбирательства с Anthropic.