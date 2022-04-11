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11.04.2022 в 10:25

Societe Generale объявила об уходе с российского рынка

«Росбанк», а также страховой бизнес группы будут проданы «Интерросу» Владимира Потанина

Французская финансовая группа Societe Generale объявила об уходе из России. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Она первой из крупных европейских финансовых групп покидает российский рынок. Её основной актив — «Росбанк», а также страховой бизнес купит группа «Интеррос» Владимира Потанина, которая в прошлом уже была совладельцем «Росбанка».

«С помощью этого соглашения [с «Интерросом» — прим. Sostav], заключённого после нескольких недель интенсивной работы, группа покинет Россию, обеспечив непрерывность работы своих сотрудников и клиентов», — говорится в заявлении Societe Generale.

В «Интерросе» подчеркнули, что условия сделки с Societe Generale «были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России».

Отмечается, что закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. При этом «Росбанк» останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

Иностранные банки задумались об уходе из России после начала спецоперации на Украине и введения жестких санкций со стороны США, Великобритании и ЕС в отношении российской экономики и финансового сектора.

Societe Generale входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International и итальянским UniCredit.

В группе отмечают, что оценивали риски вложений в российские активы на уровне €18,6 млрд евро, или 1,7% от общего риска группы на конец 2021 года, из которых €15,4 млрд евро приходится на «Росбанк».

Владимир Потанин, президент «Интерроса»:

«Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса «Росбанка», рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы. Важнейшей целью «Интерроса» является сохранение устойчивости «Росбанка», формирование новых возможностей для его клиентов и партнёров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие.

Владимир Потанин Интеррос Societe Generale
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