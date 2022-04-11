Societe Generale объявила об уходе с российского рынка

Французская финансовая группа Societe Generale объявила об уходе из России. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Она первой из крупных европейских финансовых групп покидает российский рынок. Её основной актив — «Росбанк», а также страховой бизнес купит группа «Интеррос» Владимира Потанина, которая в прошлом уже была совладельцем «Росбанка».

«С помощью этого соглашения [с «Интерросом» — прим. Sostav], заключённого после нескольких недель интенсивной работы, группа покинет Россию, обеспечив непрерывность работы своих сотрудников и клиентов», — говорится в заявлении Societe Generale.

В «Интерросе» подчеркнули, что условия сделки с Societe Generale «были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России».

Отмечается, что закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. При этом «Росбанк» останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

Иностранные банки задумались об уходе из России после начала спецоперации на Украине и введения жестких санкций со стороны США, Великобритании и ЕС в отношении российской экономики и финансового сектора.

Societe Generale входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International и итальянским UniCredit.

В группе отмечают, что оценивали риски вложений в российские активы на уровне €18,6 млрд евро, или 1,7% от общего риска группы на конец 2021 года, из которых €15,4 млрд евро приходится на «Росбанк».