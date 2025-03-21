Собственный бизнес в сфере рекламы привлекателен только для 2% россиян

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать на своем бизнесе 300 тысяч рублей в месяц. Наиболее удачными вариантами для начала предпринимательской деятельности они назвали кафе и частные производства. Сфера рекламы заинтересовала только 2% опрошенных, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного «Сберстрахованием» и платформой «Деловая среда».

48% будущих предпринимателей рассчитывают на доход до 200 тыс. рублей в месяц, каждый третий (34%) — на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Почти каждый пятый (18%) верит, что сможет зарабатывать больше 500 тыс. рублей.

19% россиян хотели бы открыть свое кафе, 18% - запустить частные производства. Привлекательными гражданам кажутся открытия точек торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерские хозяйства (9%), салоны красоты и фитнес-клубы (9%). Реже всего участники опроса выбирали гостиничный бизнес (2%), рекламу (2%) и IT (1%).

Четверть респондентов (27%) хотят стать предпринимателями, чтобы самореализоваться, а треть (28%) — чтобы увеличить доходы. Каждый шестой хочет просто уйти из найма, а каждый десятый рассчитывает получить больше свободного времени и тратить его на себя и семью.

Чаще всего открыть свое дело планирует молодежь до 30 лет, а россияне в возрасте 41−50 лет уже занимаются предпринимательством. Большинство людей рассчитывают обойтись без крупных вложений на старте. Так, 72% уверены, что смогут обойтись без них и только 6% готовы к стартовым вложениям от 2 млн рублей и более. 57% хотят получать доход от бизнеса сразу или уже через месяц после запуска.

Ранее сообщалось, что 51% российских предпринимателей сталкивались с нелегальным бизнесом в своей сфере. 40% респондентов считают, что доля теневого рынка составляет около 10% экономики их региона, а 36% опрошенных оценивают долю теневого рынка в четверть всей экономики региона.