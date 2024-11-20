Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что 51% российских предпринимателей сталкивались с нелегальным бизнесом в своей сфере. Такие данные, по словам чиновника, были получены в результате опроса, проведенного палатой. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 5% участников опроса затруднились ответить, а 44% респондентов утверждают, что с подобным не сталкивались.

Во время опроса предприниматели также оценили примерную долю теневого рынка своего сегмента в региональной экономике. 40% респондентов считают, что она составляет около 10% экономики их региона, а 36% опрошенных оценивают долю теневого рынка в четверть всей экономики региона.

Ещё 17% участников опроса полагают, что эта доля меньше половины, а 7% считают, что она превышает половину всего рынка региона.

По мнению опрошенных, основные признаки теневого бизнеса включают отсутствие официальной регистрации, уклонение от уплаты налогов, работу без необходимых разрешений и выплату зарплат «в конвертах». Другие отмеченные признаки — «мимикрирующий под российское производство контрафакт из стран Азии», «перевод на карту без кассы», «самозанятые».

Опрос проводился среди 20,3 тыс. представителей бизнеса из 81 региона России.