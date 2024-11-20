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20.11.2024 в 11:00

51% российских предпринимателей сталкивались с нелегальным бизнесом

Бизнесмены также оценили примерную долю теневого рынка в своем сегменте экономики в регионе

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что 51% российских предпринимателей сталкивались с нелегальным бизнесом в своей сфере. Такие данные, по словам чиновника, были получены в результате опроса, проведенного палатой. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 5% участников опроса затруднились ответить, а 44% респондентов утверждают, что с подобным не сталкивались.

Во время опроса предприниматели также оценили примерную долю теневого рынка своего сегмента в региональной экономике. 40% респондентов считают, что она составляет около 10% экономики их региона, а 36% опрошенных оценивают долю теневого рынка в четверть всей экономики региона.

Ещё 17% участников опроса полагают, что эта доля меньше половины, а 7% считают, что она превышает половину всего рынка региона.

По мнению опрошенных, основные признаки теневого бизнеса включают отсутствие официальной регистрации, уклонение от уплаты налогов, работу без необходимых разрешений и выплату зарплат «в конвертах». Другие отмеченные признаки — «мимикрирующий под российское производство контрафакт из стран Азии», «перевод на карту без кассы», «самозанятые».

Опрос проводился среди 20,3 тыс. представителей бизнеса из 81 региона России.

ТПП исследование Сергей Катырин нелегальный бизнес
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