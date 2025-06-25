SMM в финансах: кейс Advetalyze для премиального брокера Go Invest

Делать SMM для финансовых компаний — это куда глубже, чем шерстить тренды и снимать хайповые рилсы. Аудитория брокеров, люди с высоким достатком, один из самых труднодоступных сегментов. Чтобы запустить канал брокерской компании, нужно создавать качественный экспертный контент. Мы это сделали и добились больше трех тысяч подписчиков за год. Яков Иванов, CEO диджитал-агентства Advertalyze рассказал Sostav, как целый год продвигали Go Invest.

О проекте

Go Invest — брокер для крупных инвесторов и активных трейдеров. Дает клиентам возможность инвестировать в российские и иностранные бумаги на бирже и на внебиржевом рынке.

Клиенты брокера — состоятельные люди. Они знакомы и с рыночными инструментами, и с терминологией. Для них важны точность, полнота информации и скорость решения.

Задача

До работы с нами у Go Invest не было соцсетей, поэтому стратегию мы продумывали с нуля без опоры на опыт бренда. Основной запрос: запустить телеграм-канал, повысить узнаваемость бренда и лояльность клиентов. В контенте и дизайне было важно отразить нишевость проекта и попасть в узкий сегмент аудитории.

Стратегия и как мы ее меняли

Изначально мы сделали ставку на активных трейдеров. Хотели создать комьюнити экспертов для нетворкинга и обмена опытом. На этом этапе определили, что бренду нужны ценности, и сформулировали их так: «Go Invest — это канал для опытных и технологичных инвесторов».

TOV выбрали соответствующий: сдержанный, с опорой на экспертизу и пространством для шуток. Главное: с аудиторией мы наравне, поэтому не командуем, а партнерствуем. Вместе исследуем проблемы и не избегаем терминов. Говорим на одном языке.

С этой стратегией собрали почти две тысячи подписчиков за первые шесть месяцев ведения, набили руку на работающие рубрики, отработали коммуникацию и начали добавлять креатив.

По мере того как вели канал, глубже погрузились в целевую аудиторию и предложили клиенту скорректировать стратегию. В моменте она была хорошей, но мы выбрали действовать как настоящие перфекционисты и показать, что можем лучше.

Идея с комьюнити отошла на задний план, так как мы поняли, что нужно расширять аудиторию и уходить от акцента на трейдерах. Их среда — это профессиональные платформы с сухими фактами и сигналами к действию. Поднять активность до уровня обмена мнениями нам не удалось, и мы сместили фокус на частных инвесторов.

Провели с ними интервью и выяснили круг интересов: долгосрочные инвестиции, аналитика рынка с аргументами и оценкой, погружение в контекст, — и все это в емкой и доступной форме. Они редко комментируют посты, поэтому вместо ставки на вовлеченность мы сосредоточились на качестве контента: сократили тексты, сделали упор на креативные форматы и усилили аналитику.

Как продвигали

Цель на первом этапе промо: собрать комьюнити опытных трейдеров, которые разбираются в теме и не ищут легкого способа заработать.

Использовали Telegram Ads. Поначалу тестили, искали свои каналы и пришли к нужной формуле текстовых объявлений: аудитория + польза. Кратко и по делу. Продвигали в блогах экономистов и трейдеров, предпринимателей новой волны, каналах платформ для инвестиций. Ориентировались на строгий TOV.

На старте были сложности. При активном продвижении канал атаковали фродовые аккаунты. Чтобы отсечь мертвый трафик, мы настроили ручную сегментацию аудитории и точечное промо.

В промо отказались от заходов и каналов на трейдерскую тематику, и сместили акцент на ручную сегментацию и подбор каналов. Теперь нужно было скорректировать контент.

Что с контентом

Запрос был такой: рассказывать о нестандартных историях рынка понятным языком. На первом этапе внедряли классические рубрики:

Аналитика. Разбирали актуальные кейсы и давали экспертную информацию. Знаковым решением было привлечь аналитиков. Оперативные комментарии, актуальные исследования, неочевидные факты — все это дало контенту уникальную экспертизу.

Анализ исследования. Делали обзор на актуальные сложные исследования рынка.

Высокий уровень вовлечения давал видео-контент с экспертами. Особенно аудитории откликались лайфстайл-публикации, в которых эксперты не только делились своим опытом, но и рассказывали про свои хобби и интересы.

После смены стратегии добавили больше готовых решений, креатива и аналитики. Частные инвесторы следят за обновлениями рынка и выстраивают собственную линию инвестирования, им важно быть в контексте.

Антитоп. Решили не показывать, как нужно делать — этого много в других каналах. Вместо этого брали комментарии у аналитика и предостерегали о нежелательных решениях, которые будут обузой для портфеля.

Инвестликбез. Эту рубрику запустили с начала канала, но скорректировали по ходу работы. Добавили креатив, викторины и стали привязывать посты к актуальным событиям.

Игры. Вот, например, новогодняя бродилка.

Татьяна Коханова, контент-креатор Advertalyze: Важно было держать баланс между сложным и простым контентом, чтобы не перегружать аудиторию, но и не давать ей заскучать. Для этого мы уменьшили количество текста и стали использовать больше визуала: карточки, 3D, игры.

Нельзя было забывать, что Go Invest — премиальный брокер, поэтому tone of voice оставляли сдержанным даже в постах-развлечениях.

Анастасия Шаманаева, СМО Go Invest: Мы ценим, когда подрядчики работают как часть команды, и это именно тот случай — профессионально, без воды и с измеримым результатом. Команда Advertalyze погрузилась в наши процессы и предложила стратегию развития Telegram-канала с учетом специфики ниши и бренда, а затем обеспечила стабильный рост — более трех тысяч подписчиков за год.

Результаты и выводы

За полгода канал вырос с нуля до трех тысяч подписчиков и 20+ тыс. охватов ежемесячно. Теперь у него есть ключевые темы, рубрики и единый стиль. Но главное — мы сохранили экспертность и придумали форматы, которые ее подчеркивают.

Вот что помогло получить такой результат:

Оперативность. Быстро корректировали решения, и это помогало добиваться лучших результатов. Например, найти реальную ЦА.

Акцент на пользу. Инвесторы ценят контент, который экономит их время. Им не нужно читать страницы статистики и исследований, они увидят в канале главное.

Прозрачность. Обсуждение проблем с клиентом укрепило доверие.

Результаты же для нас — это отличный кейс. За время работы наша команда прикипела к проекту.

Роман Виноградов, руководитель проектного офиса Advertalyze: Работа с Go Invest была максимально комфортной. В частности, из-за команды клиента, — у нас получилось быстро выстроить классную коммуникацию: вместе посещали конференции и встречались просто поболтать. В процессе работы проводили тренинги для авторов, улучшали клиентский сервис — не из-за того, что было плохо, а потому что хотелось лучше. В комфортном сотрудничестве и получился крутой проект.

SMM в премиальном сегменте — не про массовость, а про точечные и ценные коммуникации. Это марафон, а не спринт: здесь нет быстрых решений, зато есть эффект накопления — доверия, знаний, контекста.