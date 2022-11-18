«Беги, Танук»: более 9 тыс. игроков соревновались в праздничной активации «Тануки»

«Тануки» в честь 18-летия выпустили в Telegram игру-раннер про убегающего от полиции Танука, который с размахом отметил день рождения. Активация включала соревнование с розыгрышем призов. Подробности Sostav рассказала команда SMIT.Studio .

С чего всё началось

У «Тануки» приближалась круглая дата — 18-летие бренда. Компания пришла в нашу студию с запросом отпраздновать совершеннолетие яркой активацией в соцсетях.

Мы предложили использовать веб-аппы в Telegram, чтобы удивить аудиторию новым форматом. Этот формат позволяет запускать интерактивный контент и встраивать графически интерфейсы прямо внутрь чат-ботов.

Как развили идею

Поскольку совершеннолетие — это взрослый праздник, на котором хочется оторваться и похулиганить, мы решили сделать игру в немного провокационном стиле.

По сюжету маскот бренда Танук так отметил свой день рождения, что теперь ему предстоит оторваться от полиции, несясь на скейте. В качестве референса мы выбрали игру Subway Surf — бесконечный раннер с простым управлением.

Задачи

У нас было несколько основных задач:

привлечь подписчиков в канал;

сделать день рождения «Тануки» максимально необычным и запоминающимся для юзеров;

реализовать не базовую механику, а добавить «перчинки».

Для решения первой задачи мы сделали отслеживание подписки на Telegram-канал. Пользователь, который не подписан, не мог начать игру.

Со вторым и третьим пунктами мы тоже без труда разобрались: решили добавить в игру звуки поцелуев, сирен. Это некая провокация, которая улучшила механику со стороны креатива и выделила её на фоне базовых механик.

Механика проекта

Мы сделали классического чат-бота в Telegram. В него мы встроили описание механики и розыгрыша и проверку подписки на Telegram-канал бренда.

После того как пользователь подписывался на «Тануки», становилась активной кнопка «Играть», запускающая интерактивный веб-апп с раннером.

Мы специально сделали механику игры максимально простой и знакомой. Если играли когда-нибудь хоть в один раннер, сразу поймёте, что к чему.

Тап по любому месту экрана — это прыжок. Необходимо уворачиваться от препятствий и собирать бонусы. С каждой ошибкой преследующая машина становится всё ближе, пока наконец Танук не оказывается в руках полиции.

После поимки героя игра подсчитывает очки и выводит таблицу лидеров. Если игроку удалось продержаться достаточно долго, то он получает промокод на скидку в ресторане. Ну а самому лучшему скейтеру по итогу активации полагался ещё и смартфон.

На каждого игрока мы выделили по 10 попыток заработать максимальный результат. В случае, если они заканчивались, нужно было ждать следующего дня. Либо отправлять реферальную ссылку другу, приглашая и его попытать свою удачу.

Сложности при создании игры

На текущий момент создание игр для веб-аппов в Telegram почти не отличается от разработки браузерных игр на Java Script. По сути своей веб-апп — это страничка сайта, открывающаяся внутри интерфейса мессенджера.

Основным вызовом при разработке были сжатые сроки: на всё про всё у нас было чуть больше недели. Нужно было успеть ко дню рождения бренда.

Очень внимательно при разработке интерфейсов веб-аппов нужно тестировать, как игра будет вписываться в экраны разных устройств. Telegram может быть установлен на компьютер, крохотный телефончик или «лопату». При этом окошко бота отображается не на полный экран. Нужно внимательно следить за тем, чтобы элементы интерфейса не съезжали и были читаемы.

Нам пришлось внимательно поработать над балансом игры. Тестовая версия проекта оказалась слишком сложной. Мы вносили экстренные доработки в геймплей, чтобы обычный пользователь мог без труда выиграть себе скидку.

Показатели

Мы не ставили для себя конкретный KPI. Крайне сложно сделать прогнозы, когда продвижением активации занимаешься не ты. В этом вопросе ребята из «Тануки» взяли всю работу на себя. Они запустили посевы и порадовал игроков промокодами на посещение ресторана.

Итог

«Тануки» пригласил подписчиков в игру при помощи поста в своём Telegram-канале и пообещал лучшим игрокам шанс выиграть сертификаты на посещение ресторана и смартфон. В борьбу за смартфон включились более 9,3 тыс. игроков. Самый умелый из них набрал почти 6,5 тыс. очков и заработал приз. И всё это — не покидая интерфейс Telegram.

Бренду удалось усилить эмоциональную связь с пользователями. Люди активно включились в игру и оставили о розыгрыше положительные отзывы. В итоге с учётом посевов прирост подписчиков составил более 6 тыс. человек.

Станислав Ягупов, основатель SMIT.Studio: Мне очень нравится этот проект. Наша студия смогла сделать один из первых брендовых веб-аппов в Telegram с игровой механикой. Несмотря на то, что времени было немного — игра получилась интересной и запоминающейся. Этот кейс показывает, что веб-аппы в Telegram — это крутой инструмент для усиления связи с аудиторией. И я очень рад, что бренды осваивают его с нашей помощью.