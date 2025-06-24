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24.06.2025 в 11:15

СМИ просят правительство создать единый национальный фотосток

Издания регулярно выплачивают штрафы за неправомерное использование фотографий

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Представители СМИ предложили создать единый фотосток для исключения неправомерного использования фотографий. Всего с 2016 года СМИ заплатили за подобные нарушения 880 млн руб., сообщает ComNews.

Вопрос был поднят генеральным директором медиахолдинга «ФедералПресс» Надеждой Плотниковой во время рабочего совещания ИТ-комитета Госдумы РФ. По ее словам, три самые крупные компании, которые ранее активно подавали иски на медиа-отрасль, туристическую индустрию и даже органы государственной власти и муниципалитеты, продолжают заниматься этим. «С 2016 года ООО «Восьмая заповедь» подало почти 3,5 тыс. дел на сумму около 500 млн руб., ООО «Пейзаж» — 4 тыс. дел на 335 млн руб., ООО «Ю1» — 426 дел на сумму 43 млн руб.», — уточнила она.

Иски связаны с заимствованием изображения из интернета, которые затем используются в СМИ для иллюстрации материалов. Обычно это фотографии, которые ранее были в свободном доступе, не имели водяных знаков и находились в стоках для бесплатного использования. Почти все эти дела выигрываются.

Схема выглядит так: когда истец видит, что фотография стала популярной, он находит якобы автора и заключает с ним договор управления исключительными правами, а затем начинает отправлять иски всем, кто использовал эту фотографию, даже если это произошло несколько лет назад. В результате ответчику выписывают штраф за неправомерное использование фотографии.

Генеральный директор АО «Медиа Пресс» Алексей Блинов также попросил решить вопрос с единым национальным фотостоками. «Мы готовы платить авторские права и делать так, как нужно. Однако пока нет доступного ресурса, который бы удовлетворял наши потребности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что у российской телеведущей Юлии Высоцкой отсудили 40 тыс. руб. за использование чужих фотографий еды на ее сайте «Едим дома».

СМИ фотосток
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