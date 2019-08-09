«Мы даем больше»: SmartHeart обновило айдентику екатеринбургского жилого комплекса

Перед агентством SmartHeart была поставлена задача разработать креативную стратегию продвижения жилого квартала Clever Park в 2019 году, а также скорректировать фирменный стиль, запустить двухфлайтовую годовую рекламную кампанию и разработать макеты оформления городских трамваев.

Основной задачей рекламной кампании стало привлечение потенциальных покупателей на локацию. Одна из ключевых проблем, которую предстояло решить, — непонимание ЦА класса недвижимости объекта, поскольку Clever Park начинал продвижение как объект класса «комфорт+», однако, по словам команды проекта, по уровню цен и качеству он конкурирует с «бизнес-классом».

Аудитория

В ходе кабинетных исследований команда SmartHeart выявила следующий портрет ЦА:

молодые люди, высококвалифицированные специалисты в своей отрасли;

ценности семьи и карьерного роста имеют у них равную значимость;

склонны относить себя к рациональным людям, хотя многие их поступки исходят из эмоциональной составляющей, а мотивы всегда подвергаются пострационализации.

Решение

На основе глубинных интервью с целевой аудиторией команда SmartHeart выявила ключевой инсайт: люди, совершая покупку недвижимости, хотят ощутить себя на «класс» выше, прочувствовать, как вырос их уровень жизни.

При доработке фирменного стиля команда агентства старалась сохранить преемственность с прежней айдентикой. Из новшеств — более простая пластика линий, вычищение лишних деталей и свежая геометричная типографика.

Для ключевого изображения бренда в рамках первого флайта была выбрана минималистичная стилистика: чистый открытый цвет, ёмкое и понятное сообщение, визуальный приём бесконечной сменяемости основных преимуществ проекта.

Опираясь на уникальные торговые предложения бренда, агентство разработало креативную идею, выраженную в слогане «Мы даем больше». Креаторы SmartHeart объясняют — столь амбициозная идея была обоснована конкретными преимуществами бренда: от больших панорамных окон и большего количества сервисов до более широких инфраструктурных возможностей.

Основным каналом рекламной кампании выступила наружная реклама. В поддержку к ней клиентом дополнительно была запущена digital-реклама (контекст, медийная реклама, таргетинг в соцсетях), а также реклама на радио, транспортных средствах и стройплощадке. Сувенирная продукция выступила в качестве отдельного вербального инструмента продаж.

Борис Воскобойников, руководитель и главный архитектор студии VOX Architects: Нашей студией VOX Architects и командой SmartHeart была разработана и реализована наружная и внутренняя навигация и суперграфика масштабного делового квартала Екатеринбурга — Clever Park. Визуальное решение получилось ярким, динамичным, со своей индивидуальностью, но в то же время простым и интуитивно понятным. Совместная работа над проектом позволила раскрыть масштабную задачу по созданию прочной связи между архитектурными и интерьерными элементами, воплотить в жизнь образ современного бизнес-центра благодаря продуманной системе навигации. Помимо этого, SmartHeart сделали ребрендинг фирменного стиля Clever Park и запустили новые коммуникационные сообщения, который мы считаем крайне удачными. Также ранее совместно с командой SmartHeart мы разработали эффективный навигационную систему для московского представительства многоотраслевой транснациональной корпорации General Electric.

По словам команды проекта, в результате рекламной кампании повысилась узнаваемость жилого комплекса в городе, а планы по реализации стабильно выполняются.