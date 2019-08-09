Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.08.2019 в 13:40

«Мы даем больше»: SmartHeart обновило айдентику екатеринбургского жилого комплекса

Получился минималистичный дизайн в теплых зеленых тонах

1

Перед агентством SmartHeart была поставлена задача разработать креативную стратегию продвижения жилого квартала Clever Park в 2019 году, а также скорректировать фирменный стиль, запустить двухфлайтовую годовую рекламную кампанию и разработать макеты оформления городских трамваев.

Основной задачей рекламной кампании стало привлечение потенциальных покупателей на локацию. Одна из ключевых проблем, которую предстояло решить, — непонимание ЦА класса недвижимости объекта, поскольку Clever Park начинал продвижение как объект класса «комфорт+», однако, по словам команды проекта, по уровню цен и качеству он конкурирует с «бизнес-классом».

Аудитория

В ходе кабинетных исследований команда SmartHeart выявила следующий портрет ЦА:

  • молодые люди, высококвалифицированные специалисты в своей отрасли;
  • ценности семьи и карьерного роста имеют у них равную значимость;
  • склонны относить себя к рациональным людям, хотя многие их поступки исходят из эмоциональной составляющей, а мотивы всегда подвергаются пострационализации.

Решение

На основе глубинных интервью с целевой аудиторией команда SmartHeart выявила ключевой инсайт: люди, совершая покупку недвижимости, хотят ощутить себя на «класс» выше, прочувствовать, как вырос их уровень жизни.

При доработке фирменного стиля команда агентства старалась сохранить преемственность с прежней айдентикой. Из новшеств — более простая пластика линий, вычищение лишних деталей и свежая геометричная типографика.

Для ключевого изображения бренда в рамках первого флайта была выбрана минималистичная стилистика: чистый открытый цвет, ёмкое и понятное сообщение, визуальный приём бесконечной сменяемости основных преимуществ проекта.

Опираясь на уникальные торговые предложения бренда, агентство разработало креативную идею, выраженную в слогане «Мы даем больше». Креаторы SmartHeart объясняют — столь амбициозная идея была обоснована конкретными преимуществами бренда: от больших панорамных окон и большего количества сервисов до более широких инфраструктурных возможностей.

Основным каналом рекламной кампании выступила наружная реклама. В поддержку к ней клиентом дополнительно была запущена digital-реклама (контекст, медийная реклама, таргетинг в соцсетях), а также реклама на радио, транспортных средствах и стройплощадке. Сувенирная продукция выступила в качестве отдельного вербального инструмента продаж.

Борис Воскобойников, руководитель и главный архитектор студии VOX Architects:

Нашей студией VOX Architects и командой SmartHeart была разработана и реализована наружная и внутренняя навигация и суперграфика масштабного делового квартала Екатеринбурга — Clever Park. Визуальное решение получилось ярким, динамичным, со своей индивидуальностью, но в то же время простым и интуитивно понятным.

Совместная работа над проектом позволила раскрыть масштабную задачу по созданию прочной связи между архитектурными и интерьерными элементами, воплотить в жизнь образ современного бизнес-центра благодаря продуманной системе навигации. Помимо этого, SmartHeart сделали ребрендинг фирменного стиля Clever Park и запустили новые коммуникационные сообщения, который мы считаем крайне удачными.

Также ранее совместно с командой SmartHeart мы разработали эффективный навигационную систему для московского представительства многоотраслевой транснациональной корпорации General Electric.

По словам команды проекта, в результате рекламной кампании повысилась узнаваемость жилого комплекса в городе, а планы по реализации стабильно выполняются.

SmartHeart VOX Architects Clever Park
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.