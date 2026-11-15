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15.11.2026 в 17:51

Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей

Модный дом выпустил коллекцию с героями Туве Янссон

Итальянский модный дом Bottega Veneta представил коллаборацию с Муми-троллями — персонажами книг финской писательницы и художницы Туве Янссон.

В центре кампании — волшебный мир Муми-дола, который стал основой визуальной концепции проекта. В анимационном ролике герои произведений Янссон появляются среди лесных пейзажей и природных декораций. Сказочная графика сочетается с эстетикой итальянского бренда и его традиционным вниманием к материалам и деталям.

Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей

В коллекцию вошли изделия из кожи, созданные с использованием фирменной техники плетения. Дизайн аксессуаров отсылает к персонажам и образам из произведений Янссон. Таким образом, Bottega Veneta перенес визуальные элементы литературной вселенной в собственную продуктовую эстетику.

Сотрудничество позволяет бренду обратиться к аудитории поклонников Муми-троллей и одновременно подчеркнуть ценность ручного мастерства, которое остается одной из ключевых составляющих позиционирования Bottega Veneta.

Bottega Veneta Муми-тролль
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