Bottega Veneta посвятил новую кампанию вселенной Муми-троллей

Итальянский модный дом Bottega Veneta представил коллаборацию с Муми-троллями — персонажами книг финской писательницы и художницы Туве Янссон.



В центре кампании — волшебный мир Муми-дола, который стал основой визуальной концепции проекта. В анимационном ролике герои произведений Янссон появляются среди лесных пейзажей и природных декораций. Сказочная графика сочетается с эстетикой итальянского бренда и его традиционным вниманием к материалам и деталям.

В коллекцию вошли изделия из кожи, созданные с использованием фирменной техники плетения. Дизайн аксессуаров отсылает к персонажам и образам из произведений Янссон. Таким образом, Bottega Veneta перенес визуальные элементы литературной вселенной в собственную продуктовую эстетику.



Сотрудничество позволяет бренду обратиться к аудитории поклонников Муми-троллей и одновременно подчеркнуть ценность ручного мастерства, которое остается одной из ключевых составляющих позиционирования Bottega Veneta.