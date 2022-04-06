Small Agencies Hub: маленькие независимые агентства осваивают новые направления в работе

Малому бизнесу становится всё сложнее выстраивать грамотную стратегию развития. Сообщество маленьких независимых агентств из России и СНГ Small Agencies Hub провело опрос среди своих участников, чтобы узнать, как они планируют развиваться в новых экономических условиях. Основательницы комьюнити Александра Дробышева, по совместительству CEO коммуникационного агентства HINT , и Розалия Каневская, руководитель PR-агентства Montana, рассказали Sostav, что происходит с кадрами и как строится работа с клиентами у агентств, оборот которых не превышает 100 млн руб. в год.

Сохранение команды

Согласно нашему исследованию, кадровые вопросы в той или иной мере коснулись всех агентств, однако ни увольнений, ни сокращений заработной платы пока не наблюдается. Сохранить коллектив — самая актуальная задача на сегодняшний день. Например, Иван Дробышев, основатель и генеральный директор Grechka Media вместе с партнёром компании Роксаной Буяевой расписали несколько кризисных сценариев и сделали примерные расчёты, благодаря чему спустя месяц ни увольнений, ни сокращения бонусов в Grechka Media не произошло.

Елена Шурыгина, основатель и генеральный директор Redline Event & Merch Buro и Любовь Акимова, директор PR-агентства «Март» также отмечают, что их команды по-прежнему в сборе.

Более того, некоторые агентства сейчас находятся в поисках новых сотрудников и перераспределяют ресурсы. Так, Кристина Корнеева, основатель и генеральный директор Fullscreen Agency, рассказала, что их компания лишилась двух международных клиентов, и это означало снижение объёма работ для четырёх менеджеров. Но благодаря партнёрству с другим агентством, расставаться с сотрудниками не пришлось: двух специалистов «передали в аренду на проект», остальных распределили по задачам в направлении new business.

Исходя из этого можно сделать вывод, что сейчас небольшие агентства находятся на этапе трансформации, которая при определенном сценарии может привести к усилению уже сложившейся команды и появлению новых сотрудников с другими задачами и направлениями в работе.

Поведение клиентов

В работе с клиентами наблюдается два направления: одни организации пересматривают стратегии и инструменты продвижения, другие — полностью останавливают работу, например международные компании, чья деятельность напрямую зависит от экономической и геополитической обстановки.

Алексей Лигер, директор диджитал-агентства «В точку», рассказал, что многие крупные проекты встали на паузу на этапе пресейла, и сейчас его команда разрабатывает для них стратегию. В частности, в сфере недвижимости на приостановку проектов повлияло повышение ставок на ипотеку. Руководитель также отметил рост спроса на контекстную рекламу в «Яндекс.Директ» и таргет в сети «ВКонтакте», добавив, что за последние две недели ставки и цены лидов выросли практически на всех площадках.

Вместе с тем представители маленьких агентств замечают, что их клиенты стали охотнее делиться коммерческой информацией, доверять предложениям, связанным с гибким подходом к распределению бюджетов и тестированием новых рекламных площадок.

Изменение рынка

Генеральный директор агентства М9 Мила Новикова, рассуждая об изменениях на рынке событийного маркетинга отмечает, что сейчас клиентская позиция скорее выжидательная. Выполнять текущие обязательства позволяет ориентация работы агентства на внутренний рынок. Это касается внутрикорпоративных, отраслевых мероприятий, выставок или проектов B2B. С имиджевыми промокампаниями, с шоу-проектами, рекламными контрактами, концертной деятельностью и массовыми мероприятиями ситуация более острая.

Безусловно, наблюдаются кардинальные изменения и в коммуникационной отрасли, в том числе пересмотр привычных подходов и инструментов. По словам управляющего партнёра группы JAMP Communication Group Юлии Моховой, у коммуникационных агентств больше нет работы на некоторых диджитал-площадках, практически закончились инфлюенс-проекты, усложнилась организация процессов.

Многие опрошенные прогнозируют, что восстановление рынка стоит ожидать не раньше середины осени. «Это время, когда площадки доработают весь необходимый функционал для рекламных интеграций, агентства научатся работать с этим инструментарием, а блогеры соберут аудиторию» — объяснила Татьяна Иванова, генеральный директор агентства Hello Blogger.

Некоторые агентства советуют пока сделать акцент на точечных коммуникациях, которые позволяют быть ближе к клиенту, укрепляя взаимодействие. Например, Ирина Придверова, директор коммуникационного агентства из Минска IPR Belarus, рекомендует отойти от стратегии реализации больших шагов в коммуникации с целевыми аудиториями, поскольку «это тяжело для восприятия и большие риски для воплощения».

Стратегия развития

Несмотря на все сложности, маленькие агентства не готовы опускать руки и уже выстраивают стратегию развития в новых экономических реалиях. Некоторые представители компаний отмечают, что для развития в условиях неопределенности, важно расширять пул клиентов, выходить в новые сферы, умерив свои финансовые аппетиты, потому что потенциальные клиенты сильно урезают бюджеты на всё, что не приносит денег прямо здесь и сейчас.

Илья Китов, основатель PR-агентства Kitov Agency советует идти навстречу действующим заказчикам и максимально подстраиваться под их финансовые возможности, поскольку у многих из них серьёзно ухудшилось материальное положение. Алексей Милиненков, основатель SMM-агентства HeadShot, в свою очередь, планирует «перетерпеть этот период», ввиду большой загрузки. Вместе с тем руководитель ставит амбициозную задачу по росту агентства в этом году — в два раза.

Часть агентств видит наибольший потенциал в поддержании постоянного диалога с теми локальными брендами, до которых можно дотянуться, а также в постоянном мониторинге потребностей рынка. «Бюджеты будут падать, скорость и объём задач — расти, а потому мы активно работаем над внедрением более быстрых, гибких и кост-эффективных форматов взаимодействия с клиентами», — поделилась Анастасия Васильева, соосновательница креативного агентства Kitchen.

Подводя итоги, отметим, что маленькие агентства уже адаптируются к новой реальности и хотят не только остаться на рынке, но и вырасти. Отчасти это обосновано более низкими расходами на содержание агентства, более гибкими бизнес-процессами и готовности ко всему — всего этого, как правило, лишены большие агентства.