«Пермакризис» стал словом 2022 года по версии издательства Harper Collins

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, выбрал словом 2022 года «пермакризис», образованный от слов permanent (перманентный) и crisis (кризис). Понятие подразумевает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности», сообщает The Gardian.

В редакции Collins English Dictionary пояснили, что это слово отсылает к политической нестабильности, конфликту на Украине, климатическим изменениям и росту стоимости жизни, а также «довольно кратко описывает, насколько ужасным был 2022 год для многих людей».

«Пермакризис» является новым словом для Collins Dictionary. Это понятие возглавило список из 10 слов, которые, по версии словаря, определили текущий год. Кроме него, в перечень вошли:

«патигейт» («partygate», скандал вокруг экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона из-за организации вечеринок во время локдауна в 2020 году),

«Киев»,

«теплое место» («warm bank», публичное здание, где можно погреться зимой в условиях растущих цен на энергию),

«тихий уход» («quiet quitting», отказ от карьеризма и отвлечения на работу в нерабочее время),

«распластание» («splooting», означающее лежать с вытянутыми ногами и руками на прохладной поверхности в жару),

«отмывание спорта» («sportswashing», термин для организаций и стран, которые используют спортивные события для улучшения репутации или отвлечения внимания от своей политики, что актуально перед чемпионатом мира по футболу в Катаре).

В 2021 году Collins English Dictionary выбрал словом года «NFT», в 2020 году — «локдаун».

По традиции слово года выбирают и другие словари, в том числе Оксфордский и Кембриджский словари английского языка. В России слово года определяет Институт Пушкина.