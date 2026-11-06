Skyeng свернет обучение частных клиентов в Skypro

Группа Skyeng прекращает набор частных клиентов на программы онлайн-школы Skypro. После завершения обучения действующих студентов B2C-направление закроют, однако корпоративное направление, бренд и сама платформа продолжат работу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Для Skyeng решение означает перераспределение ресурсов в пользу более устойчивых направлений. В группу также входят языковая школа Skyeng и детская образовательная платформа Skysmart. Группа также развивает частный вуз и колледж.

Кроме того, на рынке EdTech происходит изменение спроса. Так, длинные программы «с нуля до трудоустройства», на которых строилась модель Skypro, теряют популярность. Взрослые ученики все реже решаются менять профессию и переходить в IT. Вместо этого они выбирают короткие прикладные курсы, осваивают навыки для фриланса или ищут способы увеличить доход на текущем месте работы.

Дополнительное давление на бизнес оказывают рост стоимости привлечения клиентов и дорогие рассрочки. Это ухудшает экономику массового набора студентов. По оценке Smart Ranking, в III квартале 2026 года сегмент дополнительного профессионального образования вырос всего на 1,8%, до 11 млрд руб. Для сравнения: весь рынок онлайн-образования за этот период прибавил 11,6%, достигнув 43,5 млрд руб.