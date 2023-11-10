Скорость мобильного интернета в регионах падает из-за нехватки необходимого оборудования для сотовых сетей. При этом в Москве скорость передачи данных стремительно растёт, сообщают «Известия» со ссылкой на данные TelecomDaily.

Так, в российских регионах за год средняя скорость мобильного интернета снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, а в Москве — выросла более чем на 20%, до 63,2 Мбит/с. В Москве по средней скорости по направлению к абоненту лидирует «МегаФон» (94,1 Мбит/с), затем следуют МТС и «Билайн» (59 Мбит/с), далее — Tele2 (39,9 Мбит/с).

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков объяснил рост скорости тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Регионы же зачастую снабжают оборудованием по остаточному принципу.

Эксперты, опрошенные изданием, соглашаются, что снижение скорости в регионах происходит из-за наложения дефицита оборудования на постоянный рост мобильного интернет-трафика. По данным Минцифры, за первую половину 2023 года мобильный интернет-трафик в России составил 19,6 млрд Гб. Это на 16% больше, чем в тот же период 2022 года.

Операторы связи при этом настаивают, что средних значений по стране достаточно для просмотра видео в высоком разрешении и для использования популярных сервисов.

Ранее сообщалось, что в московском метро скорость на операторских сетях в два раза превысила Wi-Fi-сеть от «МаксимаТелеком». В октябре год к году средняя скорость на загрузку в перегонах увеличилась на 16%, до 86 Мбит/с. Самая высокая средняя скорость была у «Вымпелкома».