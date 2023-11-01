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01.11.2023 в 08:00

Скорость на операторских сетях в метро в два раза превысила Wi-Fi-сеть

Использование сети от «МаксимаТелеком» постепенно снижается

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Трафик и скорость на операторских сетях в метро продолжает увеличиваться. За счёт этого спрос на Wi-Fi-сеть от «МаксимаТелеком» теряет свою популярность. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

В октябре год к году средняя скорость на загрузку в перегонах увеличилась на 16%, до 86 Мбит/с. Самая высокая средняя скорость была у «Вымпелкома» (125,2 Мбит/с) и «МегаФона» (123,8 Мбит/с). На третьем месте МТС (103,5), а Wi-Fi-сеть от «МаксимаТелеком» занимает только четвёртую позицию (58,2 Мбит/с).

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков утверждает, что сеть «МаксимаТелеком» не пользуется особым спросом из-за сложности подключения — пользователю предлагается просматривать рекламу или оплатить быстрый доступ. В самой компании полагают, что публичная сеть, напротив, разгружает мобильные сети, позволяя им поддерживать качество услуг.

При этом операторы связи активно вкладываются в инфраструктуру развития сети в метро. В «Вымпелкоме» сообщили, что вложили в развитие столичной сети около 27 млрд руб. В «МегаФоне» также рассказали о модернизации телеком-инфраструктуры, в том числе за счет подключения оборудования к высокочастотному кабелю. Собеседник издания среди производителей телеком-оборудования подтверждает, что стабильность сети в метро является одним из приоритетов операторов в части инвестиций.

Средняя скорость интернета в Московском метрополитене за прошлый увеличилась более чем вдвое, до 74 Мбит/сек., по направлению к абоненту (Download). Тогда абсолютным лидером по скорости соединения был «Вымпелком».

Метрополитен Максима Телеком Wi-Fi-сеть
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