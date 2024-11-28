Скорость мобильного интернета в московском метро упала на 10%

Скорости мобильного интернета в столичном метро за год снизились на 10,6%. Снижение наблюдается впервые за четыре года. Аналитики связывают его с увеличением объема трафика и количества пользователей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные TelecomDaily.

В ноябре 2024 года средняя скорость интернета в перегонах Московского метрополитена составила 85,5 Мбит/с на загрузку (Download), тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 95,6 Мбит/с. Средние скорости от абонента (Upload) также упали на 5% — 19,5 Мбит/с в четырех сетях в 2024 году против 20,5 Мбит/с в 2023 году.

Кроме того, впервые зафиксирована 100%-ная непрерывность интернет-соединения в перегонах Московского метрополитена. Пока только у одного оператора — «Вымпелкома», у остальных показатель на уровне 92%.

По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, снижение средней скорости вызвано тем, что основной этап модернизации сетей в метро мобильные операторы завершили, но рост трафика продолжается.

Рост трафика в своих сетях в метро подтверждают и операторы. Так, у «Вымпелкома» с начала года трафик в метро вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Аналогичного показателя ждут и в МТС по итогам этого года — на 20% год к году. У «Мегафона» показатель вырос сразу на 132% с начала года, там объясняют это маркетинговой активностью компании.

Рост трафика Кусков связал с тем, что абоненты не переключаются в перегонах, как раньше, на Wi-Fi-оператора «МаксимуТелеком», у которого в бесплатном режиме нужно тратить время на просмотр рекламы, а остаются в сети своего мобильного оператора.

Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета в регионах падает из-за нехватки необходимого оборудования для сотовых сетей. При этом в Москве скорость передачи данных стремительно растёт