Skillbox Media открывает возможность размещения рекламы

Бренд-медиа образовательной платформы Skillbox начало сотрудничество с рекламодателями — впервые на площадке стало возможно размещение баннерной рекламы. На старте доступны три формата: большой горизонтальный баннер над статьей, вертикальный баннер в начале текста и баннер по ширине внутри статьи. В ближайшее время медиа запустит формат спецпроектов. Об этом Sostav сообщил представитель Skillbox Media.

Эксклюзивным партнером по развитию и продаже рекламного инвентаря Skillbox Media стал диджитал-маркетплейс Centra , входящий в группу RW+ . Компания займется дистрибуцией инвентаря и взаимодействием с потенциальными рекламодателями, интересующимися аудиторией медиа.

Кирилл Чумаков, директор по маркетингу образовательного холдинга Skillbox: Бренд-медиа — это один из ключевых активов Skillbox. Изначально, в 2018 году, проект задумывался как площадка для самообразования и развития, для создания комьюнити тех, кто хочет черпать новое из актуальных сфер. Через медиа мы популяризируем образовательный контент, выстраиваем диалог с экспертами и рассказываем об индустриях изнутри. Проект вырос в сильное и независимое медиа с широкой аудиторией, востребованным контентом и признанием профессионального сообщества. Сегодня это около 300 материалов и более 6,5 млн визитов ежемесячно. Запуск рекламных форматов — логичное продолжение развития и возможность объединить сильные проекты и сильную аудиторию.

Степан Геворкян, директор по баингу Centra: Основная аудитория медиа — люди, интересующиеся обучением и развитием. На площадке есть статьи как для новичков, так и для профессионалов. Так как мы сможем таргетировать рекламу по тематикам — а их в медиа более 150 — с помощью Skillbox Media бренды смогут дотянуться до целевых аудиторий с подходящими интересами. Мы ожидаем, что высокое доверие читателей к контенту отраслевого медиа сделает рекламу эффективной.

Skillbox Media освещает темы профессионального и личностного развития и включает 16 тематических разделов. Ежемесячная аудитория медиа превышает 6,5 млн визитов, более 300 тыс. пользователей заходят на платформу ежедневно. Дополнительно Skillbox Media развивает соцмедиа-каналы с охватом свыше 1,5 млн пользователей в месяц.

Разместить рекламу смогут компании, заинтересованные в выходе на ключевую аудиторию Skillbox Media в возрасте от 25 до 34 лет (женщины — 51%, мужчины — 49%), преимущественно в тематиках маркетинга, IT, дизайна, образования и управления. К сотрудничеству не допускаются прямые конкуренты Skillbox и компании из категорий предсказаний, гаданий, астрологии, микрофинансов и азартных игр.