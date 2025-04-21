Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.04.2025 в 12:50

Skillbox Media открывает возможность размещения рекламы

Рекламодатели смогут разместить на сайте баннеры, а в ближайшее время запустится опция спецпроектов

Бренд-медиа образовательной платформы Skillbox начало сотрудничество с рекламодателями — впервые на площадке стало возможно размещение баннерной рекламы. На старте доступны три формата: большой горизонтальный баннер над статьей, вертикальный баннер в начале текста и баннер по ширине внутри статьи. В ближайшее время медиа запустит формат спецпроектов. Об этом Sostav сообщил представитель Skillbox Media.

Эксклюзивным партнером по развитию и продаже рекламного инвентаря Skillbox Media стал диджитал-маркетплейс Centra , входящий в группу RW+ . Компания займется дистрибуцией инвентаря и взаимодействием с потенциальными рекламодателями, интересующимися аудиторией медиа.

Skillbox Media открывает возможность размещения рекламы Skillbox Media открывает возможность размещения рекламы Skillbox Media открывает возможность размещения рекламы

Кирилл Чумаков, директор по маркетингу образовательного холдинга Skillbox:

Бренд-медиа — это один из ключевых активов Skillbox. Изначально, в 2018 году, проект задумывался как площадка для самообразования и развития, для создания комьюнити тех, кто хочет черпать новое из актуальных сфер. Через медиа мы популяризируем образовательный контент, выстраиваем диалог с экспертами и рассказываем об индустриях изнутри.

Проект вырос в сильное и независимое медиа с широкой аудиторией, востребованным контентом и признанием профессионального сообщества. Сегодня это около 300 материалов и более 6,5 млн визитов ежемесячно. Запуск рекламных форматов — логичное продолжение развития и возможность объединить сильные проекты и сильную аудиторию.

Степан Геворкян, директор по баингу Centra:

Основная аудитория медиа — люди, интересующиеся обучением и развитием. На площадке есть статьи как для новичков, так и для профессионалов. Так как мы сможем таргетировать рекламу по тематикам — а их в медиа более 150 — с помощью Skillbox Media бренды смогут дотянуться до целевых аудиторий с подходящими интересами. Мы ожидаем, что высокое доверие читателей к контенту отраслевого медиа сделает рекламу эффективной.

Skillbox Media освещает темы профессионального и личностного развития и включает 16 тематических разделов. Ежемесячная аудитория медиа превышает 6,5 млн визитов, более 300 тыс. пользователей заходят на платформу ежедневно. Дополнительно Skillbox Media развивает соцмедиа-каналы с охватом свыше 1,5 млн пользователей в месяц.

Разместить рекламу смогут компании, заинтересованные в выходе на ключевую аудиторию Skillbox Media в возрасте от 25 до 34 лет (женщины — 51%, мужчины — 49%), преимущественно в тематиках маркетинга, IT, дизайна, образования и управления. К сотрудничеству не допускаются прямые конкуренты Skillbox и компании из категорий предсказаний, гаданий, астрологии, микрофинансов и азартных игр.

Skillbox Skillbox Media
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.