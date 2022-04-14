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18+
14.04.2022 в 11:10

Черноморский симфонический оркестр провёл первый ребрендинг за 100 лет

К своему юбилею коллектив обновил айдентику

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Мир искусства, как и многие другие области, дороги ведут в диджитал. Руководители Черноморского симфонического оркестра захотели отразить эти изменения в своем фирменом стиле и обратились в агентство DEMO Branding Agency. Его команда рассказала Sostav, как помещали великую классику в окружающее информационное пространство.

В основу айдентики легли ассоциации с черноморским побережьем: морем, солнцем, торжественно-драматичными закатами и чувством покоя. Мы стремились передать звуки прибоя и волны, расходящиеся по телу. Отражение идеи на виду: в логотипе, который также отражает пятистрочную партитуру.

Обработку новороссийскими водами прошел и шрифт: классический, геометрический, простой для печати. Хоть он и разборчивый сам по себе, в логотипе его слегка вытянули в заглавных буквах. Так шрифт стал ещё более лаконичным и ясным на всех носителях и языках.

Ареал использования новой визуальной части широкий, от фавиконки до привычных бумажных носителей: афиш и билетов. Обновленная чистая айдентика должна легко считываться хоть с экрана телефона, хоть с билборда в центре города на улице Центральной.

Кроме того, мы подготовили для оркестра полный гайд по использованию фирменного стиля. Теперь уже муниципальный творческий коллектив внедряет новую айдентику во все свои продукты, включая мерч и внутренние материалы.

DEMO Branding Agency
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