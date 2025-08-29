Шопинг как аттракцион впечатлений: «Центральный Детский Магазин» провел ребрендинг

«Центральный Детский Магазин» на Лубянке (ЦДМ) объявляет о своем преображении, чтобы из торгового центра превратиться в настоящий «Центр впечатлений», где каждое посещение — незабываемое приключение и погружение в мир волшебства. Первым шагом в преображении стала разработка совершенно новой визуальной концепции, созданной в сотрудничестве с брендинговым агентством «Супрематика». Это не просто новое лицо, а глубокое переосмысление души бренда, призванное отразить его новую, более эмоциональную и интерактивную философию. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Новый логотип и фирменный стиль построены на тонкой ностальгии по тому времени, когда ЦДМ появился. Эта ностальгия деликатно создается за счет современного шрифта с игривыми засечками и каплями. Это делает коммуникацию ЦДМ теплой, ламповой и очень узнаваемой.

Юлия Жуковская, Генеральный директор ООО «ЦДМ на Лубянке»: Мы открываем новую, волшебную главу истории «Центрального Детского Магазина». Он всегда был местом, где рождались детские мечты, а каждый приход становился приключением. Сегодня мы меняемся, чтобы дать новый импульс этим ощущениям. Наша цель — создать современное, яркое пространство, которое будет дарить радость и детям, и взрослым, и всем, кто продолжает верить в чудеса.

Фирменные иллюстрации создаются с характерным шумом, имитирующем печатный муар и трэппинг, эффектом печати цветов внахлест, поэтому границы в иллюстрациях немного смещены, наезжают друг на друга, словно эти иллюстрации были созданы много лет назад во время появления ЦДМ.

Ксения Александрова, Арт-директор агентства «Супрематика»: Я прекрасно помню свои детские впечатления от первого визита в ЦДМ — тогда казалось, будто попала в настоящую сказку. Поэтому работа над новым обликом Центрального детского магазина стала для меня особенным, очень личным проектом, наполненным теплой ностальгией. Хотелось сохранить тот самый узнаваемый советский дух, но при этом вдохнуть в него свежесть, актуальность и новую жизнь. Это была возможность взглянуть на знакомое с детства пространство по-новому.

На иллюстрациях дети заметно меньше объектов в окружении. Это детский магазин, дети видят мир так, словно все гораздо крупнее, чем на самом деле.

В поддержку типографике, аркам и фирменным иллюстрациями идет характерный паттерн с легкими ретро-нотками. И обязательно вплетенными в него узнаваемыми арками здания.

Обновленные пиктограммы выполнены в характерной стилистике, незабываемо милой и в немного неряшливой манере.

ЦДМ трансформируется в динамичное и интерактивное пространство, где современные технологии встретятся с безграничной детской фантазией. «Центральный Детский Магазин» вновь станет местом, где родители смогут окунуться в атмосферу собственного беззаботного детства, а их дети — создать свои собственные яркие и счастливые истории.

Состав творческой группы

«Центральный Детский Магазин» (клиент)

Директор по маркетингу: Мария Бежанова

Диджитал проджект-менеджер: Александр Дмитриев

Дизайнер: Вера Пантелеенкова

«Супрематики» (агентство)

Креативный директор: Владимир Лифанов

Арт-директор: Ксения Александрова

Шрифтовой дизайнер: Владимир Аносов

Дизайнер: Софья Хмелева

Аниматор: Вячеслав Назаренко

Моушн-дизайнер: Евгений Никитин

Бренд-продюсер: Сергей Ляхович

Ньюбиз-продюсер: Михаил Елисеев