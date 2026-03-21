Шкулёв Холдинг запускает проект Marie Claire Maison в России

Шкулёв Холдинг объявляет о стратегическом расширении присутствия в сегменте премиального интерьерного медиа и запускает проект Marie Claire Maison Russia.

Marie Claire Maison Russia включает в себя:

Глянцевый интерьерный журнал, который будет выходить 4 раза в год;

Сайт www.mcmaison.ru c постоянным обновлением контента;

Профессиональное сообщество дизайнеров, архитекторов и декораторов;

Официальные аккаунты в социальных сетях.

Решение о запуске проекта продиктовано стремительным ростом и качественными изменениями отечественного интерьерного рынка. За последние годы сформировался устойчивый запрос на специализированный премиум-продукт, способный удовлетворить потребности как профессионального сообщества дизайнеров, архитекторов и декораторов, так и требовательной аудитории, которая следит за глобальными тенденциями в мире дизайна.

С 2026 года Marie Claire Maison Russia становится самостоятельным изданием. В 2025 году продукт выходил дважды в год в формате приложения к основному журналу Marie Claire.

Новая веха в развитии бренда предполагает выпуск четырех номеров в год — весной, летом, осенью и зимой, — что позволит глубоко и своевременно освещать сезонные тенденции. Издания Marie Claire Maison выходят в восьми странах: Франции, Италии, Испании, Турции, Южной Корее, на Ближнем Востоке, в Австралии. А теперь и в России.

Анна Клопова, издатель Marie Claire Maison Russia (Шкулев Холдинг): Мы видим огромный потенциал в развитии интерьерного направления. Современный читатель стремится получить не просто красивые фото, а экспертизу, вдохновение и понимание глобального контекста. С запуском Marie Claire Maison как самостоятельного проекта мы создаем полноценную платформу для обмена опытом между Россией и миром, объединяя профессионалов и ценителей прекрасного. Мы рады стать частью этой большой семьи и еще раз продемонстрировать, что дизайн не имеет границ.

Журнал станет флагманом масштабной экосистемы Marie Claire Maison Russia и поступит в продажу 20 марта 2026 года.

Первый выпуск Marie Claire Maison Russia посвящен теме урбандизайна как симбиоза современной городской архитектуры и дизайна, а ключевыми героями номера стали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы Сергей Чобан и Борис Левянт, дизайнеры John Whelan (Джон Уилан) и Draga & Aurel (Драга & Аурель), а также ведущие российские и зарубежные бюро с эксклюзивными интерьерными проектами в Москве, Париже, Нью-Йорке и Антверпене.

Сайт www.mcmaison.ru будет работать в режиме постоянных обновлений и рассказывать читателям об актуальных новинках мира дизайна и главных трендах интерьерного сегмента.