Школа mads запускает курс для креативных директоров

Стать креативным директором сложно: нужно быть и крутым креатором, и опытным руководителем. А ещё этому практически нигде не учат. Точнее не учили, пока mads вместе с Дмитрием Втулкиным не сделали курс для креативных директоров. Об этом Sostav рассказали разработчики курса.
За что отвечает креативный директор
Он разрабатывает идеи для продуктов и рекламных кампаний, оформляет их, защищает внутри компании и продает клиентам и превращает концепции в готовые продукты. Креативный директор руководит командой креаторов, продюсеров и дизайнеров, ставит задачи, следит за KPI и выстраивает отношения внутри отдела и с другими направлениями.
Как им стать
КД — это руководитель. Поэтому, чтобы им стать, недостаточно выиграть «Каннских львов» и быть опытным дизайнером. Нужно уметь управлять проектами, формировать команды и общаться с клиентами. Вот какие навыки точно нужно развивать:
- стратегическое мышление;
- взаимодействие с командой;
- питчинг идей;
- общение с клиентами;
- понимание новых технологий и трендов.
Научим быть креативным директором на курсе mads
Впереди 3,5 месяца интенсивного обучения, практики и общения с опытными креативными директорами. Спикеры помогут развить креативность и насмотренность, научиться строить процессы в команде, работать с подрядчиками и продавать идеи клиентам.
Автор курса: Дмитрий Втулкин, креативный директор Инновационных решений VK
Дмитрий Втулкин 16 лет работает в индустрии. Прошел путь от дизайнера до креативного директора в BBDO и McCann. Работал с Tele2, МТС, Visa и P&G. Взял «золото» и «серебро» Golden Drum за кейс Ladoshki для «Сбербанка». Многократный победитель Effie, номинант премии D&AD, входил в жюри «Каннских львов» в 2021 году.
Спикеры
Павел Тюн — креативный директор Eventum Premo & EP Dubai
Сергей Маст — креативный директор Le Pub Singapore
Мария Чаклина — креативный директор, сооснователь After Agency
Александр Сопенко — креативный директор Dark Agency
Яр Зеленский — креативный директор, основатель агентства «МОСТ»
Программа курса
Обучение включает онлайн-лекции, практику, интервью с топовыми креативными директорами и креативные спринты. Вот чему ты научишься:
- Hard skills: как создавать идеи, стратегии, тексты, визуал и нарратив.
- Soft skill: как строить отношений и общаться с командой, клиентами, руководством и подрядчиками.
- Насмотренность: где искать референсы для сильных идей.
- Управление креативным отделом: аналитика, рост, KPI и бюджеты.
- Карьерная стратегия: куда расти и где искать интересные проекты.
- Финальный проект: практическая работа над брифом и его защита перед заказчиком. Это реальная работа креативным директором с группами.
Старт — 3 сентября. Курс проходит один раз в год. Количество мест ограничено из-за живой практики управления командами. Есть рассрочка. Ознакомиться с программой и записаться можно на сайте.
Менеджер mads ответит на все вопросы и поможет сделать первый шаг к карьере.