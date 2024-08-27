Школа mads запускает курс для креативных директоров

Стать креативным директором сложно: нужно быть и крутым креатором, и опытным руководителем. А ещё этому практически нигде не учат. Точнее не учили, пока mads вместе с Дмитрием Втулкиным не сделали курс для креативных директоров. Об этом Sostav рассказали разработчики курса.

За что отвечает креативный директор

Он разрабатывает идеи для продуктов и рекламных кампаний, оформляет их, защищает внутри компании и продает клиентам и превращает концепции в готовые продукты. Креативный директор руководит командой креаторов, продюсеров и дизайнеров, ставит задачи, следит за KPI и выстраивает отношения внутри отдела и с другими направлениями.

Как им стать

КД — это руководитель. Поэтому, чтобы им стать, недостаточно выиграть «Каннских львов» и быть опытным дизайнером. Нужно уметь управлять проектами, формировать команды и общаться с клиентами. Вот какие навыки точно нужно развивать:

стратегическое мышление;

взаимодействие с командой;

питчинг идей;

общение с клиентами;

понимание новых технологий и трендов.

Научим быть креативным директором на курсе mads

Впереди 3,5 месяца интенсивного обучения, практики и общения с опытными креативными директорами. Спикеры помогут развить креативность и насмотренность, научиться строить процессы в команде, работать с подрядчиками и продавать идеи клиентам.

Автор курса: Дмитрий Втулкин, креативный директор Инновационных решений VK

Дмитрий Втулкин 16 лет работает в индустрии. Прошел путь от дизайнера до креативного директора в BBDO и McCann. Работал с Tele2, МТС, Visa и P&G. Взял «золото» и «серебро» Golden Drum за кейс Ladoshki для «Сбербанка». Многократный победитель Effie, номинант премии D&AD, входил в жюри «Каннских львов» в 2021 году.

Спикеры

Павел Тюн — креативный директор Eventum Premo & EP Dubai

Сергей Маст — креативный директор Le Pub Singapore

Мария Чаклина — креативный директор, сооснователь After Agency

Александр Сопенко — креативный директор Dark Agency

Яр Зеленский — креативный директор, основатель агентства «МОСТ»

Программа курса

Обучение включает онлайн-лекции, практику, интервью с топовыми креативными директорами и креативные спринты. Вот чему ты научишься:

Hard skills: как создавать идеи, стратегии, тексты, визуал и нарратив.

Soft skill: как строить отношений и общаться с командой, клиентами, руководством и подрядчиками.

Насмотренность: где искать референсы для сильных идей.

Управление креативным отделом: аналитика, рост, KPI и бюджеты.

Карьерная стратегия: куда расти и где искать интересные проекты.

Финальный проект: практическая работа над брифом и его защита перед заказчиком. Это реальная работа креативным директором с группами.

Старт — 3 сентября. Курс проходит один раз в год. Количество мест ограничено из-за живой практики управления командами. Есть рассрочка. Ознакомиться с программой и записаться можно на сайте.

Менеджер mads ответит на все вопросы и поможет сделать первый шаг к карьере.