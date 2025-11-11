«Северсталь» и Андреа Беллузо показали, как рождается поэзия стали

Компания «Северсталь» и международный фотохудожник Андреа Беллузо представили арт-проект «Знакомьтесь, Сталь!» — визуальное исследование индустриального мира, в котором металлургия раскрывается как пространство света, энергии и созидания.

Проект стал результатом двухмесячной творческой экспедиции Беллузо на площадках «Северстали» — от прокатного стана в Колпино до доменных печей Череповецкого металлургического комбината. Более сорока фоторабот превращают привычные производственные процессы в метафору взаимодействия человека, материи и света.

«Сталь рождается из стихий, как фотография рождается из света. Оба процесса напоминают нам о важности энергии и формы. Когда мы готовы взглянуть по-другому, насколько больше мы можем создать — не только в промышленности и искусстве, но и в самой жизни?» — говорит Андреа Беллузо, известный своими работами для Vogue Italia, Bentley и Ferrari.

Проект разделен на четыре тематические части: первая — «Созидающее начало» — посвящена мастерству людей, создающих сталь, вторая — «Стихии природы» — рассказывает о первоисточниках металла. Третья часть под названием «Промышленная поэзия» раскрывает визуальную гармонию производственного пространства, а четвертая — «Сталь в обществе» — показывает роль металла в формировании окружающего мира.

Презентация проекта проходит на стенде «Северстали» в рамках выставки «Металл-Экспо». Дополнением стал медиапортал с цифровой галереей и документальным фильмом, который раскрывает закулисье творческого поиска, позволяя заглянуть в производство глазами художника.