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28.08.2026 в 18:15

Сеть кофеен One Price Coffee проведет ребрендинг

Компания изменит название и обновит оформление своих заведений

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Российская сеть кофеен One Price Coffee проведет ребрендинг: изменит название на One Plus Coffee (в сокращенном варианте — One+), обновит оформление заведений, вывески и цифровые сервисы. Об этом Forbes рассказал основатель One Price Coffee Сергей Румянцев.

В дизайне компания сменит черно-белые тона на бежевый, оранжевый, зеленый и голубой. Осенью в кофейнях появится предзаказ напитков через приложение, а также цифровые кассы, позволяющие сделать и оплатить заказ без участия кассира.

Расходы на ребрендинг будут различаться в зависимости от формата, состояния и площади кофейни. Частично сеть возьмет траты на себя, частично переложит на франчайзи, которым уже предложено софинансировать ребрендинг.

По словам игроков рынка, траты на смену вывесок, печатных материалов и рекламных макетов составляют минимум 50 тыс. руб. на одну кофейню.

Румянцев основал One Price Coffee в 2018 году, тогда же начал продавать франшизу. Сеть насчитывает больше 370 кофеен в 70 городах России и Беларуси.

Участники рынка вынуждены менять заведения из-за кризиса в сфере общественного питания. В первом полугодии 2026 года посещаемость кофеен в России упала в среднем на 6%. При этом конкуренция в сегменте кофеен с низкими ценами выросла.

Эксперты говорят, что сейчас много схожих с One Price Coffee названий и концепций, поэтому компания решила обозначить свою уникальность. Сети придется доносить до рынка и покупателей новое позиционирование и направить дополнительные инвестиции в маркетинг.

Ребрендинг One Price Coffee
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