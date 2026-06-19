Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.06.2026 в 18:05

Сервисы «Ясно» и hh.ru объединились, чтобы поддержать предпринимателей

Психологи отвечают на вопросы владельцев бизнеса в рамках проекта «Бизнес, задело?»

Онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и hh.ru объединились в рамках проекта «Бизнес, задело?», посвященного поддержке малых и средних предприятий. Коллаборация помогает предпринимателям говорить об эмоциональной стороне бизнеса — тревоге, выгорании, одиночестве, разочаровании и страхе неопределенности.

Проект «Бизнес, задело?» появился как ответ на распространенное ощущение предпринимателей, что все проблемы бизнеса нужно решать самостоятельно. В мае в наружной и цифровой рекламе hh.ru подсветил сложности, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день. Проект был построен вокруг игры слов «задело» и «за дело» и идеи о том, что владельцы бизнеса часто остаются один на один со своими вызовами и переживаниями. Кампания напоминает предпринимателям, что они не одни и что поддержка может быть не только экспертной, но и человеческой.

Продолжением этой идеи стала коллаборация с сервисом «Ясно». Было запущено 15 коротких видеоответов от психологов. В роликах эксперты отвечают на вопросы предпринимателей и помогают разобраться с переживаниями. Среди тем: эмоциональное выгорание, страх неопределенности, потеря мотивации, сложности в управлении командой и ощущение, что ответственность за все решения приходится нести в одиночку.

Проект продлится до конца июня. В течение этого времени предприниматели смогут оставить вопросы экспертам и получить ответы на волнующие их темы.

hh.ru Предприниматели Ясно
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.