Сервисы «Ясно» и hh.ru объединились, чтобы поддержать предпринимателей

Онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и hh.ru объединились в рамках проекта «Бизнес, задело?», посвященного поддержке малых и средних предприятий. Коллаборация помогает предпринимателям говорить об эмоциональной стороне бизнеса — тревоге, выгорании, одиночестве, разочаровании и страхе неопределенности.

Проект «Бизнес, задело?» появился как ответ на распространенное ощущение предпринимателей, что все проблемы бизнеса нужно решать самостоятельно. В мае в наружной и цифровой рекламе hh.ru подсветил сложности, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день. Проект был построен вокруг игры слов «задело» и «за дело» и идеи о том, что владельцы бизнеса часто остаются один на один со своими вызовами и переживаниями. Кампания напоминает предпринимателям, что они не одни и что поддержка может быть не только экспертной, но и человеческой.

Продолжением этой идеи стала коллаборация с сервисом «Ясно». Было запущено 15 коротких видеоответов от психологов. В роликах эксперты отвечают на вопросы предпринимателей и помогают разобраться с переживаниями. Среди тем: эмоциональное выгорание, страх неопределенности, потеря мотивации, сложности в управлении командой и ощущение, что ответственность за все решения приходится нести в одиночку.

Проект продлится до конца июня. В течение этого времени предприниматели смогут оставить вопросы экспертам и получить ответы на волнующие их темы.