Сервис «Яндекс.Еда» подружился с «Лизой Алерт» для поиска пропавших людей

Сервис «Яндекс.Еда» объявил о начале сотрудничества с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» ради поиска пропавших людей, сообщает пресс-служба «Яндекса».

"Яндекс.Еда" опросил партнеров курьерских служб и выяснил, что 90% из них готовы получать ориентировки в мессенджере и принимать участие в поисках. Теперь пропавших вместе с волонтерами отряда «Лиза Алерт» будут помогать искать и курьеры-добровольцы, работающие с «Яндекс.Едой».

Тем, кто согласился помогать волонтерам, в мессенджерах будут приходить ориентировки на пропавших людей. Если курьер заметит похожего человека в толпе, он сможет быстро связаться с членами отряда и сообщить им важную информацию.

Григорий Сергеев, председатель «Лиза Алерт»: Сотрудничество с сервисами «Яндекса» для нас — большая удача, потому что те, кто в силу профессии весь день проводят на городских улицах, могут оказать значительную помощь в поиске пропавших. У нас уже есть очень успешный опыт участия в наших поисках водителей партнёров Яндекс.Такси. Уверен, что курьеры партнёрских служб «Яндекс.Еды» тоже будут помогать тем, кто потерялся. Важно, что это не потребует от них никаких дополнительных усилий — только посмотреть наши ориентировки. Возможно, именно их свидетельство окажется решающим в поиске пропавшего человека.

Сотрудничество Яндекс.Еды и «Лиза Алерт» началось во всех городах, в которых работает сервис. Сейчас их 25: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Сочи, Ярославль, Тольятти, Челябинск, Рязань, Екатеринбург, Саратов, Тюмень, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Самара, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Омск, Пермь и Пенза. Cписок будет пополняться с развитием сервиса в других регионах.

С «Лиза Алерт» уже успешно работает Яндекс.Такси — с декабря 2018 года водители партнёров сервиса неоднократно помогали в поисках людей.